Військовозобов’язані чоловіки не зможуть оновити паспорти за кордоном – постанова Кабміну

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави. Відповідну постанову № 443 Кабінет міністрів ухвалив 23 квітня.

У документі йдеться, що оформлення українського та закордонного паспортів чоловікам призовного віку здійснюватиметься лише у територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби України.

Зазначається також, що пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації видачі документів не здійснюється. Нагадаємо, що торік у січні Кабмін дозволив міжнародну пересилку поштою паспортів українців.

Водночас, нові правила не будуть застосовуватися щодо чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають право на перетин кордону під час воєнного стану. Зокрема, це такі категорії:

особи з інвалідністю за наявності посвідчення, що підтверджує відповідний статус;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

опікуни осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;

особи, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

постраждалі у зв'язку з військовою агресією Росії проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Консульства припинили надавати послуги чоловікам призовного віку

Нагадаємо, що з 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку. Спочатку про це написало видання ZN.UA, посилаючись на лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг права він не має.

Зрештою, МЗС України оприлюднило роз’яснення, що заяви, подані до 23 квітня 2024 року, розглянуть, проте нові від чоловіків призовного віку не приймають. У міністерстві пояснили, що після набуття чинності законом про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону.

Закон про мобілізацію

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності через місяць із дня, наступного за його опублікуванням, яке відбулося 17 квітня, тобто 18 травня.

У новому законі зазначається, що чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо є, та інші дані). Це можна зробити відвідавши військовий комісаріат, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника.

На військовий облік у визначеному порядку необхідно стати й українцям, які проживають за кордоном. У документі прописано, що без військово-облікових документів можуть обмежити консульські послуги для чоловіків від 18 до 60 років.

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