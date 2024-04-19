Багатодітних неплатників аліментів тепер зможуть мобілізувати: які умови та скільки таких в Україні

У Міністерстві юстиції звертають увагу військовозобов’язаних батьків трьох чи більше дітей до 18 років на те, що за несплату аліментів вони через місяць втратять право на відстрочку від мобілізації на військову службу.

Як зазначається у повідомленні відомства, за новою редакцією закону про мобілізацію, позбавлятимуть відстрочки тих, хто не платить аліменти бодай на одну дитину вже понад три місяці. Водночас, після погашення заборгованості право на відстрочку буде повернуто.

“Бо військова служба – це обов'язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз механізм та можливість достатньо швидко погасити борги. Головне – діти отримають фінансове забезпечення”, – заявив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, наголосивши, що мобілізація для такої категорії осіб не має стати покаранням.

У Мін’юсті роз’яснили, що після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, військовозобов'язані батьки трьох чи більше дітей (не лише чоловіки, а й жінки з фармацевтичною чи медичною освітою) мають протягом 60 днів з'явитися до ТЦК для уточнення даних.

Тобто, попри наявні у медіапросторі спекуляції, йдеться саме про відлік цього терміну з дати набрання чинності закону, а не з дати указу президента про оголошення мобілізації (24 лютого 2022 року), дія якого регулярно наразі продовжується кожні три місяці.

За новими правилами, аби отримати відстрочку, такі категорії громадян муситимуть довести не лише факт батьківства неповнолітніх дітей, а й відсутність заборгованості за аліментами. Щоб це перевірити, ТЦК подаватимуть запити в Державний реєстр боржників та виконавчих проваджень.

Скільки зараз в Україні неплатників аліментів?

За даними Мін’юсту, станом на 1 березня на виконанні в органах Державної виконавчої служби було 520,2 тисячі документів про стягнення аліментів. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів – пів мільйона, з яких станом на березень 16 200 осіб (3 %) – жінки. Для порівняння, станом на початок грудня 2023 року аналітики “Опендатабот” нараховували 192,1 тисячі боржників за аліментами, зокрема 8% жінок.

Водночас, кількість документів, за якими сума заборгованості сукупно перевищує суму платежів за три місяці (саме стільки потрібно, щоб втратити відстрочку), натепер становить 183 тисячі. Заступник міністра уточнив, що точної статистики батьків-боржників за понад три місяці, які мають трьох чи більше дітей, немає. Однак, зазначається, що це не менше 20 тисяч людей, які можуть втратити відстрочку.

Основні положення нового закону про мобілізацію

Нагадаємо, 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою 11 квітня. Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування, яке відбулося 17 квітня.

Серед основних положень закону: зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, створення електронного кабінету військовозобов’язаного з добровільним правом реєстрації, обов’язок постійно мати при собі військово-обліковий документ під час воєнного стану, обов’язок оновити облікові дані протягом 60 днів з дня набуття чинності закону.

Водночас особи, які отримали 2-3 групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Разом з тим, особи з інвалідністю та ті, хто був у полоні, мають право на звільнення з військової служби, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Прописані у законі також обмеження за ухиляння від мобілізації, зокрема обмеження на керування автомобілем, крім випадків коли встановлення такого обмеження позбавляє особу основного джерела доходу або транспортний засіб використовується у зв’язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю 1, 2 групи або дитини з інвалідністю.

Зауважимо, що при розгляді законопроєкту парламент не підтримав поправку про демобілізацію військових через 36 місяців безперервної служби, а також питання ротації військовослужбовців. Передбачено, що це буде врегульовано окремим законом в подальші місяці.

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