Многодетных неплательщиков алиментов теперь смогут мобилизовать: какие условия и сколько таких в Украине

В Министерстве юстиции обращают внимание военнообязанных родителей трех или более детей до 18 лет на то, что за неуплату алиментов они через месяц лишатся права на отсрочку от мобилизации на военную службу.

Как отмечается в сообщении ведомства, по новой редакции закона о мобилизации будут лишать отсрочки тех, кто не платит алименты хотя бы на одного ребенка уже более трех месяцев. В то же время после погашения задолженности право на отсрочку будет возвращено.

“Ибо военная служба – это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм и возможность быстро погасить долги. Главное – дети получат финансовое обеспечение”, – заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, отметив, что мобилизация для такой категории лиц не должна стать наказанием.

В Минюсте разъяснили, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные родители трех или более детей (не только мужчины, но и женщины с фармацевтическим или медицинским образованием) должны в течение 60 дней явиться в ТЦК для уточнения данных.

То есть, несмотря на спекуляции в медиапространстве, речь идет именно об отсчете этого срока с даты вступления в силу закона, а не с даты указа президента об объявлении мобилизации (24 февраля 2022 года), действие которого регулярно продолжается каждые три месяца.

По новым правилам, чтобы получить отсрочку, такие категории граждан должны доказать не только факт отцовства несовершеннолетних детей, но и отсутствие задолженности по алиментам. Чтобы это проверить, ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств.

Сколько сейчас в Украине неплательщиков алиментов?

По данным Минюста, по состоянию на 1 марта на исполнении в органах Государственной исполнительной службы было 520,2 тысяч документов о взыскании алиментов. В среднем по стране численность неплательщиков алиментов – полмиллиона, из которых на март 16 200 человек (3 %) – женщины. Для сравнения, по состоянию на начало декабря 2023 года аналитики "Опендатабот" насчитывали 192,1 тысяч должников по алиментам, в частности 8% женщин.

В то же время количество документов, по которым сумма задолженности совокупно превышает сумму платежей за три месяца (именно столько нужно, чтобы потерять отсрочку), в настоящее время составляет 183 тысячи. Замминистра уточнил, что точной статистики родителей, имеющих троих или более детей, которые задолжали более чем за три месяца, нет. Однако отмечается, что это не менее 20 тысяч человек, которые могут потерять отсрочку.

Основные положения нового закона о мобилизации

Напомним, 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, принятый Верховной Радой 11 апреля. Закон вступит в силу через месяц со следующего дня опубликования, которое состоялось 17 апреля.

Среди основных положений закона: уменьшение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, создание электронного кабинета военнообязанного с добровольным правом регистрации, обязанность постоянно иметь при себе военно-учетный документ во время военного положения, обязанность обновить учетные данные в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

В то же время лица, получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих, подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе. Вместе с тем, лица с инвалидностью и находившиеся в плену имеют право на увольнение с военной службы, если они не выразили желания ее продолжать.

Прописанные в законе также ограничения за уклонение от мобилизации, в частности ограничения на управление автомобилем, кроме случаев, когда установление такого ограничения лишает лицо основного источника дохода, либо же если транспортное средство используется в связи с инвалидностью или пребыванием на иждивении лица с инвалидностью 1, 2 группы или ребенка с инвалидностью.

Отметим, что при рассмотрении законопроекта парламент не поддержал поправку о демобилизации военных через 36 месяцев непрерывной службы, а также вопросы ротации военнослужащих. Предполагается, что это будет урегулировано отдельным законом в последующие месяцы.

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