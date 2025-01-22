Для українців за кордоном розширять цифрові консульські послуги: що відомо

У 2025 році завдяки повноцінному запуску системи “е-Консул” суттєво спроститься доступ до консульських послуг для українців за кордоном.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Урядовий портал.

Про основні зміни

Сибіга уточнив, що мова йде, зокрема, про плани Міністерства закордонних справ запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

"Це означає, що в "е-Консул" можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ", — зазначив він.

Міністр також анонсував запуск протягом півроку нових цифрових сервісів у системі "е-Консул", які охоплюватимуть найбільш затребувані послуги.

За його словами, досвід отримання державних послуг для українців за кордоном буде аналогічний за простотою та доступністю до використання "Дії" громадянами в Україні.

Також вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою".

Сибіга анонсував, що навесні МЗС розпочне видачу посвідчень водія за кордоном.

У другій половині 2025 року запустять комплексну послугу з реєстрації народження дитини, що включатиме реєстрацію народження, громадянства, платника податків і внесення до демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

"Соборність — це не лише про гасла. Це й про щоденну турботу держави про своїх громадян за кордоном. Про збереження єдності та поваги", — підсумував міністр.

Про "е-Консул"

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", що забезпечить нову якість і доступність сервісів Міністерства закордонних справ для українців за кордоном.

Як переконують в МЗС, модернізована система "е-Консул" зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном.