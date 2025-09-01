1 сентября: каждый третий ученик в Украине будет учиться дистанционно

1 сентября для 3,5 миллиона украинских детей начался учебный год. Все больше школьников возвращается в очное обучение: почти 2,3 миллиона учеников будут учиться очно, дистанционно — 1,2 млн, что на 103 тысячи учеников меньше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, до конца 2026 года планируется открыть 203 новых укрытия в учебных заведениях. Кроме того, в прифронтовых регионах построено 33 новых подземных школ.

Также, чтобы знания были доступны повсюду, правительство расширяет систему "Мрія" - она охватывает учащихся и учителей в 2 000 школ, а в пострадавших от войны общинах открыли 406 центров цифрового обучения.

Кроме того, планируют запустить Science City и направить 100 млн. грн. на совместные научные проекты с бизнесом.

Свириденко напомнила, что учителя с сентября получат доплату в 2 тыс. грн ежемесячно.

Расширение системы "Мрія"

Более 2000 школ из 24 областей Украины начали учебный год с системой "Мрія".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это каждая шестая украинская школа, уже подключившаяся к образовательной экосистеме.

"Мы уже интегрировали первый функционал на базе ИИ и планируем запустить геймификацию образования, чтобы вдохновлять детей развиваться и расти в своем темпе. Вскоре искусственный интеллект будет создавать индивидуальные образовательные траектории для детей, чтобы помочь каждому реализовать свой потенциал", - подчеркнул министр.

В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения "Мрія", в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения .

В феврале Кабинет министров поручил обеспечить использование мобильного приложения "Мрія" в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.