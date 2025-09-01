Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Наличный курс:

USD

41,36

41,30

EUR

48,40

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

1 сентября: каждый третий ученик в Украине будет учиться дистанционно

1 сентября, школа
Запорожском районе стартовало обучение в «подземной» школе Беленьковского лицея «Лидер». Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

1 сентября для 3,5 миллиона украинских детей начался учебный год. Все больше школьников возвращается в очное обучение: почти 2,3 миллиона учеников будут учиться очно, дистанционно — 1,2 млн, что на 103 тысячи учеников меньше, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, до конца 2026 года планируется открыть 203 новых укрытия в учебных заведениях. Кроме того, в прифронтовых регионах построено 33 новых подземных школ.

Также, чтобы знания были доступны повсюду, правительство расширяет систему "Мрія" - она охватывает учащихся и учителей в 2 000 школ, а в пострадавших от войны общинах открыли 406 центров цифрового обучения.

Кроме того, планируют запустить Science City и направить 100 млн. грн. на совместные научные проекты с бизнесом.

Свириденко напомнила, что учителя с сентября получат доплату в 2 тыс. грн ежемесячно.

Расширение системы "Мрія"

Более 2000 школ из 24 областей Украины начали учебный год с системой "Мрія".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это каждая шестая украинская школа, уже подключившаяся к образовательной экосистеме.

"Мы уже интегрировали первый функционал на базе ИИ и планируем запустить геймификацию образования, чтобы вдохновлять детей развиваться и расти в своем темпе. Вскоре искусственный интеллект будет создавать индивидуальные образовательные траектории для детей, чтобы помочь каждому реализовать свой потенциал", - подчеркнул министр.

В июне 2024 года стартовало бета-тестирование мобильного образовательного приложения "Мрія", в том же месяце состоялся и запуск сайта приложения .

В феврале   Кабинет министров поручил обеспечить использование мобильного приложения "Мрія"   в образовательном процессе заведениями общего среднего образования с 2024/2025 учебного года.

Автор:
Светлана Манько