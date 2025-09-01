Выбор школы английского для ребенка: 5 критериев, на которые следует обратить внимание

Английский уже давно перестал быть просто модным трендом, сегодня это язык международной коммуникации и инструмент для построения межкультурных связей. Знание английского становится ключом к ведущим вузам за границей и позволяет претендовать на место в самых престижных компаниях как в Европе, так и далеко за ее пределами. Начало учебного года – идеальное время для того, чтобы подобрать удобное для занятий время, определиться с локацией и форматом обучения, что позволит комфортно совмещать уроки в заведении среднего образования с изучением английского.

Как же выбрать курсы английского, где ребенок не просто будет изучать скучную грамматику, а раз и навсегда преодолеет языковой барьер? Ответ на этот вопрос помогли найти образовательные эксперты крупнейшей академии английского языка в Украине, выпускники которой легко покоряют ТОП-вузы мира — Study Academy.

Критерий №1: Цель

Выбирайте языковую школу в соответствии с целями вашего ребенка. Если вам нужно улучшить разговорные навыки, стоит рассмотреть возможность посещения разговорных клубов, если ребенок стремится овладеть IT-терминологией, необходима школа, адаптированная к потребностям будущих айтишников.

Study Academy в этом отношении имеет четкое позиционирование. Так, например, обучающие программы направлены на изучение именно академического английского, где сосредотачивается внимание на развитии компетенций, отвечающих требованиям иностранных учреждений высшего и среднего образования.

Дети учатся по уникальной авторской методике, основанной на опыте университетов Великобритании. Программы совмещают изучение языка с академической подготовкой.

Благодаря персонализированному подходу и более 30 программ для всех возрастов, учащиеся достигают уровня, который позволяет гарантированно становиться студентами партнерских вузов без вступительных экзаменов.

Критерий №2: Преподаватели

Роль учителя в учебном процессе – фундаментальная. От того, насколько интересен урок, зависит индивидуальный прогресс каждого ученика. Международный опыт является весомым преимуществом, позволяющим учителю интегрировать лучшие мировые практики и методы преподавания здесь, в Украине.

Если вы хотите подготовить ребенка к сдаче языковых экзаменов, не менее важно наличие сертификатов и соответствующей лицензии, подтверждающих уровень квалификации преподавателя. В идеале — иметь возможность овладевать знаниями английского непосредственно с носителями языка.

Как показывает опыт Study Academy, учителями которой являются как сертифицированные украинские учителя, так и носители языка из Великобритании, США и Канады, это позволяет расширить словарный запас и научиться свободно общаться на классическом английском языке без акцента.

Критерий №3: Соотношение учителей к количеству учащихся

Один учитель в классе из 40 учащихся не способен проконтролировать успеваемость каждого должным образом. К тому же это создает дискомфорт для детей, которые стесняются допустить ошибку на публике и не могут раскрыть во весь свой потенциал. Чем меньше учащихся в классе, тем эффективнее учебный процесс.

Идеальное соотношение преподаватель-студент – 1:8-10. В таких группах дети получают максимум внимания от преподавателя, своевременно восполняют пробелы в обучении и гораздо быстрее усваивают материал. Кроме того, такой формат позволяет проводить интерактивные уроки, которые повышают вовлеченность студентов и познавательный интерес.

Таким образом, учащиеся получают стимул продолжать совершенствовать навыки на протяжении всей жизни, а не только учить язык для экзаменов.

Критерий №4: Безопасная локация и комфортное учебное пространство

В первую очередь, следует учесть удобство расположения языковой школы по отношению к дому. Дальнее расстояние может влиять на уровень мотивации ребенка, что особенно учитывают в Study Academy. Академия английского языка активно расширяет свою сеть, открывая обучающие центры в наиболее комфортных районах украинских городов. В прошлом году новые локации появились в Днепре, Одессе и Ирпене. В августе 2025 состоялось торжественное открытие первой академии английского во Львове. На сегодняшний день, Study Academy насчитывает 16 центров премиум-уровня для детей, подростков и взрослых, программа которых удовлетворяет самые амбициозные потребности в изучении языка.

Образовательное пространство должно отвечать современным потребностям подростков. Ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы: это не просто модные гаджеты, а важные инструменты для полноценного обучения.

В современных условиях, не последнюю роль играет наличие альтернативных средств электропитания, генераторов и комфортного укрытия на случай тревоги. Это обеспечивает бесперебойность учебного процесса. Дети могут сосредоточиться на уроках, рассчитывать на 100% обработку учебного материала и быть уверенными в его эффективности.

Критерий №5: Индивидуальный подход

На первый взгляд, это может показаться обычным маркетинговым приемом, рассчитанным на повышение ценности учебного заведения. На самом же деле это важная составляющая успешного образовательного пути. Индивидуальный подход позволяет сделать обучение персонализированным и максимально результативным для каждого учащегося:

Определение уровня знаний студентов и способностей к изучению языков. Оценивает потенциал студента и подбирает методы его реализации.

Чтобы обучение по-настоящему было полезным, чрезвычайно важно не просто двигаться по устаревшим инструкциям, а искать новые пути, которые на 100% подходят именно вашему ребенку.

Ни один перечень критериев не заменит персональную экскурсию и консультацию, во время которых можно получить ответы на все вопросы, касающиеся обучения лично от администрации.

Только 6 и 13 сентября на всех локациях академии английского языка Study Academy пройдут заключительные Дни открытых дверей!

Это настоящий праздник английского языка, позволяющий:

Узнать все об учебных программах. Услышать самую актуальную информацию об образовательных трендах на глобальном уровне.

