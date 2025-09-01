1 вересня: кожен третій учень в Україні навчатиметься дистанційно

1 вересня для 3,5 мільйона українських дітей почався навчальний рік. Усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно, дистанційно — 1,2 млн, що на 103 тисячі учнів менше, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, до кінця 2026 року планується відкрити 203 нових укриттів у навчальних закладах. Крім того, у прифронтових регіонах збудовано 33 нові підземні школи.

Також, щоб знання були доступні всюди, уряд розширює систему “Мрія” – вона охоплює учнів та вчителів у 2 000 шкіл, а у постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання.

Крім того, планують запустити Science City та направити 100 млн грн на спільні наукові проєкти з бізнесом.

Свириденко нагадала, що вчителі з вересня отримають доплату 2 тис. грн щомісячно.

Розширення системи "Мрія"

Понад 2 000 шкіл із 24 областей України розпочали навчальний рік з системою "Мрія".

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це кожна шоста українська школа, яка вже під’єдналася до освітньої екосистеми.

"Ми вже інтегрували перший функціонал на базі ШІ та плануємо запустити гейміфікацію освіти, щоб надихати дітей розвиватися й зростати у своєму темпі. Незабаром штучний інтелект створюватиме індивідуальні освітні траєкторії для дітей, щоб допомогти кожному реалізувати свій потенціал", - наголосив міністр.

Він додав, що у новому навчальному році "Мрія" запускає каталог позашкілля, а з 2026-го стартує пілот дошкілля та концепція для університетів.

У червні 2024 року стартувало бета-тестування мобільного освітнього застосунку "Мрія", у тому ж місяці відбувся і запуск сайту застосунку.

У лютому Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року.