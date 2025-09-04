Топ-10 університетів у 2025 році: половина найпопулярніших закладів знаходиться на заході України

Рейтинг університетів за кількістю першокурсників очолюють два львівські університети: Національний університет "Львівська політехніка" та Львівський національний університет імені Івана Франка.

Як пише Delo.ua, такі дані оприлюднила Конфедерація роботодавців України за даними про вступну кампанію до закладів вищої освіти.

Третє місце обіймає Київський державний торговельно-економічний університет. Далі в рейтингу Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Майже однакова кількість студентів обрали університети в Івано-Франківську та Чернівцях.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана зайняв восьму позицію, Національний університет біоресурсів та природокористування – дев’яту.

Десятий в переліку найпопулярніших – Луцький національний технічний університет.

Скільки всього студентів

Загалом в Україні на перший курс до 351 закладів вищої освіти вступили 174 тис. студентів. Ще 15,8 тис. студентів вступили на магістерські програми.

У 2025 році вищу освіту почала здобувати найменша кількість першокурсників. У 2015 році до ЗВО вступили на 20% більше першокурсників.

У 2025 році стрімко зменшилась кількість студентів, які почали здобувати рівень магістра. У минулому році таких було 137 тисяч проти 15,8 у цьому році. У порівнянні з 2015 роком кількість вступників на магістерські програми зменшилась у 14 разів.

64% всіх першокурсників навчаються на умовах контракту. В п’ятірці найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю першокурсників, які обрали контрактний формат – Державний торговельно-економічний університет, "Львівська політехніка", Львівський національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Нагадаємо, 34 заклади вищої освіти, які працюють у прифронтових умовах або були релоковані внаслідок російської агресії, отримають фінансування на суму понад 120 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання для забезпечення стійкої освітньої та адміністративної діяльності.