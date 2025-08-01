Прифронтові та релоковані виші отримають 120 млн грн: на які потреби спрямують кошти

34 заклади вищої освіти, які працюють у прифронтових умовах або були релоковані внаслідок російської агресії, отримають фінансування на суму понад 120 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю обладнання саме для забезпечення стійкої освітньої та адміністративної діяльності ЗВО.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

"Ми свідомо посилюємо ті університети, яким зараз найтяжче. Це моральний обов’язок держави і стратегічне рішення. Університети, які залишаються в прифронтових областях або були змушені переїхати, мають отримувати додаткову підтримку", — зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Наразі 34 виші з Донецької, Сумської, Миколаївської, Харківської, Запорізької, Чернігівської та Херсонської областей виявили свої потреби та отримали можливість фінансування.

На що підуть кошти?

Пріоритетний напрямок — це оновлення IT-обладнання. Воно буде використане для підтримки освітнього процесу, проведення практичних занять, а також забезпечення базових потреб університетських спільнот. Окремі партії вже доставлено до 26 закладів вищої освіти, а саме:

153 інтерактивні панелі;

121 зарядну станцію;

17 терміналів супутникового зв’язку Starlink;

34 звукові системи.

До початку навчального процесу очікується постачання ще 304 ноутбуків та 78 моніторів.

Які заклади отримають кошти?

Найбільші обсяги фінансування схвалено для таких університетів:

НТУ "Харківський політехнічний інститут";

Державного біотехнологічного університету (Харків);

Національного університету "Запорізька політехніка";

Запорізького національного університету;

Сумського національного аграрного університету.

Раніше повідомлялося, що Міністерство освіти і науки України готово при певних застереженнях підтримувати ідею законодавчого врегулювання дозволів на передачу державних університетив приватне управління.