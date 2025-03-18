За останні два роки фінансування освіти і науки зросло до 194 млрд грн: на що йдуть кошти

Протягом останніх двох років фінансування освіти та науки збільшилося на 35%, піднявшись із 143 млрд грн до 194 млрд грн. 2025 року на облаштування шкільних укриттів виділено 6,2 млрд грн, а бюджет "Нової української школи" (НУШ) перевищує 2 млрд грн.

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Про це повідомив урядовий портал, посилаючись на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету Міністрів 18 березня.

"Одним із ключових пріоритетів у нашій роботі залишається розвиток української освіти. На четвертий рік повномасштабної війни ми не лише зберегли впорядкований освітній процес, але й адаптували його до реалій воєнного часу», — зазначив Шмигаль.

Він також повідомив, що понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання з вересня минулого року і цей показник уряд планує збільшити до 300 тисяч.

За словами прем’єра, цього року на облаштування шкільних укриттів виділено 6,2 млрд грн. Окрім цього, 1,6 млрд грн спрямовано на закупівлю понад 600 шкільних автобусів, що гарантує доступ дітей до освіти та підтримує вітчизняний автопром, адже транспорт закуповується в українських виробників. Нова українська школа також у фокусі уваги. За два роки фінансування даної реформи збільшено на 50%, а бюджет НУШ цього року перевищує 2 млрд грн. Крім того, нещодавно уряд виділив 500 млн грн на матеріально-технічне оснащення шкіл. Заклади освіти повинні мати засоби і технології для забезпечення профілювання

Прем’єр-міністр наголосив, що цьогоріч розширено програму безоплатного харчування в школах. Понад 1,6 млн дітей у 1-4 класах харчуються безкоштовно. Для цього виділене фінансування в розмірі понад 2,8 млрд грн.

"Амбітна мета — поширити цю практику на всіх учнів. Зокрема, з вересня — на школярів у прифронтових областях", — зазначив Шмигаль і додав, що буде спрямовано 1,2 млрд грн на модернізацію харчоблоків, які будуть оновлюватись за трьома інноваційними моделями: базова кухня, опорна кухня та фабрика-кухня.

Уряд приділяє увагу розвитку профтехосвіти: уже обладнали близько 100 майстерень, з них понад 30 запрацювали цієї зими. У 2025 році виділено 540 млн грн для відкриття ще до сотні майстерень, щоб готувати кадри для відбудови України.

Підтримка тих, хто сьогодні навчає і виховує молодь є важливим напрямком роботи Кабміну. Фонд оплати праці вчителів цього року складає 115 млрд грн. Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячні доплати в 1000 грн, а з вересня обсяг доплат подвоїться. Також передбачено фінансування для підвищення кваліфікації педагогів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції в розмірі 499,4 млн грн на створення сучасного освітнього простору в межах "Профільної" — реформи старшої школи.