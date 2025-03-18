За последние два года финансирование образования и науки выросло до 194 млрд грн: на идущие средства

За последние два года финансирование образования и науки увеличилось на 35%, поднявшись со 143 млрд грн до 194 млрд грн. 2025 на обустройство школьных укрытий выделено 6,2 млрд грн, а бюджет "Новой украинской школы" (НУШ) превышает 2 млрд грн.

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Об этом сообщил правительственный портал со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета Министров 18 марта.

"Одним из ключевых приоритетов в нашей работе остается развитие украинского образования. На четвертый год полномасштабной войны мы не только сохранили упорядоченный образовательный процесс, но и адаптировали его к реалиям военного времени", — отметил Шмигаль.

Он также сообщил, что более 100 тысяч детей вернулись к очной учебе с сентября прошлого года, и этот показатель правительство планирует увеличить до 300 тысяч.

По словам премьера, в этом году на обустройство школьных укрытий выделено 6,2 млрд грн . Кроме этого, 1,6 млрд грн направлено на закупку более 600 школьных автобусов, что гарантирует доступ детей к образованию и поддерживает отечественный автопром, транспорт закупается у украинских производителей. Новая украинская школа тоже в фокусе внимания. За два года финансирование данной реформы увеличено на 50%, а бюджет НУШ в этом году превышает 2 млрд. грн. Кроме того, недавно правительство выделило 500 млн грн на материально-техническое оснащение школ. Учреждения должны иметь средства и технологии для обеспечения профилирования

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году расширена программа бесплатного питания в школах. Более 1,6 млн. детей в 1-4 классах питаются бесплатно. Для этого выделено финансирование в размере более 2,8 млрд. грн.

"Амбициозная цель — распространить эту практику на всех учеников. В частности, с сентября — на школьников в прифронтовых областях", — отметил Шмигаль и добавил, что будет направлено 1,2 млрд грн на модернизацию пищеблоков, которые будут обновляться по трем инновационным моделям: базовая кухня, опорная кухня и фабрик.

Правительство уделяет внимание развитию профтехобразования: уже оборудовали около 100 мастерских, из них более 30 заработали этой зимой. В 2025 году выделено 540 млн. грн. для открытия еще до сотни мастерских, чтобы готовить кадры для восстановления Украины.

Поддержка тех, кто сегодня обучает и воспитывает молодежь, является важным направлением работы Кабмина. Фонд оплаты труда учителей в этом году составляет 115 млрд. грн. Около 500 тысяч педагогов получают ежемесячные доплаты в 1000 грн, а с сентября объем доплат удвоится. Также предусмотрено финансирование для повышения квалификации педагогов.

Напомним, чтобы мин утвердил порядок и условия предоставления субвенции в размере 499,4 млн грн на создание современного образовательного пространства в рамках "Профильной" — реформы старшей школы.