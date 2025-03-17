Правительство выделило почти 500 млн грн на осовременивание кабинетов профильной старшей школы

Кабинет Министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенции в размере 499,4 млн грн на создание современного образовательного пространства в рамках "Профильной" — реформы старшей школы.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины (МОН).

По данным ведомства, за эти средства удастся закупить современные средства обучения и необходимое оборудование, новую мебель для учебных кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и лабораторий STEM.

Кто получит деньги?

Получить субвенцию смогут коммунальные школы, отвечающие определенным критериям, в частности:

школы, где дети учатся очно или смешано;

школы, которые будут обеспечивать получение профильного среднего образования в 2027/2028 учебном году.

Как будут выбирать школы для финансирования?

Местные советы и областные военные администрации (ОВА) выберут в своем регионе по одной школе, наиболее нуждающейся в обновлении, и подадут соответствующие заявки. Киевская городская военная администрация сможет выбрать до десяти школ. Далее специальная комиссия по представителям МОН, Министерства финансов и Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрит эти заявки и решит, какие заведения получат средства на создание современных кабинетов в рамках программы реформы Новой украинской школы (НУШ).

Финансирование осовременивания кабинетов профильной старшей школы будет осуществляться за счет остатков образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2025 года. В МОН отметили, что современные учебные кабинеты и лаборатории помогут учащимся получать качественное образование, развивая их практические навыки.

Напомним, 14 марта Кабинет Министров Украины утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Эти укрытия расположены в общинах, относящихся к зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков. Субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 млрд. грн.