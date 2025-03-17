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Правительство выделило почти 500 млн грн на осовременивание кабинетов профильной старшей школы
Кабинет Министров Украины утвердил порядок и условия предоставления субвенции в размере 499,4 млн грн на создание современного образовательного пространства в рамках "Профильной" — реформы старшей школы.
Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины (МОН).
По данным ведомства, за эти средства удастся закупить современные средства обучения и необходимое оборудование, новую мебель для учебных кабинетов биологии, географии, математики, физики, химии и лабораторий STEM.
Кто получит деньги?
Получить субвенцию смогут коммунальные школы, отвечающие определенным критериям, в частности:
- школы, где дети учатся очно или смешано;
- школы, которые будут обеспечивать получение профильного среднего образования в 2027/2028 учебном году.
Как будут выбирать школы для финансирования?
Местные советы и областные военные администрации (ОВА) выберут в своем регионе по одной школе, наиболее нуждающейся в обновлении, и подадут соответствующие заявки. Киевская городская военная администрация сможет выбрать до десяти школ. Далее специальная комиссия по представителям МОН, Министерства финансов и Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рассмотрит эти заявки и решит, какие заведения получат средства на создание современных кабинетов в рамках программы реформы Новой украинской школы (НУШ).
Финансирование осовременивания кабинетов профильной старшей школы будет осуществляться за счет остатков образовательной субвенции по состоянию на 1 января 2025 года. В МОН отметили, что современные учебные кабинеты и лаборатории помогут учащимся получать качественное образование, развивая их практические навыки.
Напомним, 14 марта Кабинет Министров Украины утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Эти укрытия расположены в общинах, относящихся к зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков. Субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 млрд. грн.