- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Запорожской области заработала четвертая подземная школа: как обустроено заведение
В поселке Балабино, в 15 км от Запорожья, открыли четвертую подземную школу в области.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Что известно о школе
В этой подземной школе будет организовано обучение более чем 1000 учеников в две смены, среди которых школьники Балабинского лицея "Престиж" и Малокатериновской гимназии "Мрия".
Проект реализован за счет государственной субвенции в рамках комплексной политики "Школа офлайн".
Как обустроено заведение:
- Усилена монолитная конструкция для повышения ее надежности.
- Обеспечено автономное электропитание, гарантирующее бесперебойную работу.
- Установлена современная система вентиляции, интерактивное учебное оборудование и удобная мебель.
- Созданы условия для здорового питания учащихся.
Строительство подземных школ продолжается
В 2024 году государство выделило 2,5 млрд. гривен субвенции и 5 млрд. гривен дотации для обустройства укрытий.
В Запорожской области планируется создание не менее 21 подземной школы, что обеспечит обучение для 60 тысяч детей.
Напомним, недавно в прифронтовом Запорожье открыли третью подземную школу. Она расположена на глубине семи метров и способна выдержать ушибы дронов, управляемых авиабомб (КАБ) и даже бетонобойных ракет.
Добавим, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.
Справка:
Подземные школы — это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.