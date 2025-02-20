В Запорожской области заработала четвертая подземная школа: как обустроено заведение

В поселке Балабино, в 15 км от Запорожья, открыли четвертую подземную школу в области.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Что известно о школе

В этой подземной школе будет организовано обучение более чем 1000 учеников в две смены, среди которых школьники Балабинского лицея "Престиж" и Малокатериновской гимназии "Мрия".

Проект реализован за счет государственной субвенции в рамках комплексной политики "Школа офлайн".

Как обустроено заведение:

Усилена монолитная конструкция для повышения ее надежности.

Обеспечено автономное электропитание, гарантирующее бесперебойную работу.

Установлена современная система вентиляции, интерактивное учебное оборудование и удобная мебель.

Созданы условия для здорового питания учащихся.

Строительство подземных школ продолжается

В 2024 году государство выделило 2,5 млрд. гривен субвенции и 5 млрд. гривен дотации для обустройства укрытий.

В Запорожской области планируется создание не менее 21 подземной школы, что обеспечит обучение для 60 тысяч детей.

Напомним, недавно в прифронтовом Запорожье открыли третью подземную школу. Она расположена на глубине семи метров и способна выдержать ушибы дронов, управляемых авиабомб (КАБ) и даже бетонобойных ракет.

Добавим, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.

Справка:

Подземные школы — это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.