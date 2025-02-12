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У Запоріжжі відкрили третю підземну школу

У Запоріжжі відкрили третю підземну школу
Фото: очільник Мінцифри Михайло Федоров

У прифронтовому Запоріжжі, де через постійні повітряні загрози діти змушені навчатися в умовах війни, відкрили третю підземну школу. Вона розташована на глибині семи метрів і здатна витримати удари дронів, керованих авіабомб (КАБ) та навіть бетонобійних ракет.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Запорізька область стала лідером в Україні за темпами будівництва захищених навчальних закладів. Для багатьох дітей, які через війну три-чотири роки не відвідували школу, це перший досвід очного навчання.

Фото 2 — У Запоріжжі відкрили третю підземну школу

Попри складні умови будівництва, школу звели менш ніж за рік, забезпечивши її всім необхідним для комфортного навчання та розвитку учнів. Він додав, що у Запоріжжі  буває до 10 тривог на день, а час підльоту ракети — від 30 секунд.

У новому закладі є:

  • класи робототехніки та управління дронами,
  • кабінети тактичної медицини,
  • зони відпочинку для дітей,
  • сучасний ремонт та необхідне технічне обладнання.
Фото 3 — У Запоріжжі відкрили третю підземну школу

Зазначається, що головна мета створення таких закладів – не лише забезпечити можливість навчання, а й допомогти дітям соціалізуватися та спілкуватися з однолітками в максимально безпечних умовах.

"Ми націлені щонайменше на 21 безпечну школу. Три вже відкрили. Три майже завершені. Шість - в активній стадії будівництва. Інші отримали погодження в Міносвіти", - додав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він нагадав, що 12 грудня минулого року у Запоріжжі відкрили першу безпечну школу, а 27 грудня – другу.

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вона здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко