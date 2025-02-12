У Запоріжжі відкрили третю підземну школу

У прифронтовому Запоріжжі, де через постійні повітряні загрози діти змушені навчатися в умовах війни, відкрили третю підземну школу. Вона розташована на глибині семи метрів і здатна витримати удари дронів, керованих авіабомб (КАБ) та навіть бетонобійних ракет.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Запорізька область стала лідером в Україні за темпами будівництва захищених навчальних закладів. Для багатьох дітей, які через війну три-чотири роки не відвідували школу, це перший досвід очного навчання.

Попри складні умови будівництва, школу звели менш ніж за рік, забезпечивши її всім необхідним для комфортного навчання та розвитку учнів. Він додав, що у Запоріжжі буває до 10 тривог на день, а час підльоту ракети — від 30 секунд.

У новому закладі є:

класи робототехніки та управління дронами,

кабінети тактичної медицини,

зони відпочинку для дітей,

сучасний ремонт та необхідне технічне обладнання.

Зазначається, що головна мета створення таких закладів – не лише забезпечити можливість навчання, а й допомогти дітям соціалізуватися та спілкуватися з однолітками в максимально безпечних умовах.

"Ми націлені щонайменше на 21 безпечну школу. Три вже відкрили. Три майже завершені. Шість - в активній стадії будівництва. Інші отримали погодження в Міносвіти", - додав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він нагадав, що 12 грудня минулого року у Запоріжжі відкрили першу безпечну школу, а 27 грудня – другу.

Нагадаємо, що першу в Україні підземну школу почали будувати у селищі Коротичі під Харковом. Вона здатна витримати пряме влучення ракети С-300. Вартість робіт становить майже 100 млн грн.