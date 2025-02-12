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В Запорожье открыли третью подземную школу
В прифронтовом Запорожье, где из-за постоянных воздушных угроз дети вынуждены учиться в условиях войны, открыли третью подземную школу. Она расположена на глубине семи метров и способна выдержать ушибы дронов, управляемых авиабомб (КАБ) и даже бетонобойных ракет.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Запорожская область стала лидером на Украине по темпам строительства защищенных учебных заведений. Для многих детей, которые из-за войны три-четыре года не посещали школу, это первый опыт очного обучения.
Несмотря на сложные условия строительства, школу построили менее чем через год, обеспечив ее всем необходимым для комфортного обучения и развития учащихся. Он добавил, что в Запорожье бывает до 10 тревог в день, а время подлета ракеты – от 30 секунд.
В новом заведении есть:
- классы робототехники и управления дронами,
- кабинеты тактической медицины,
- зоны отдыха для детей,
- современный ремонт и техническое оборудование.
Отмечается, что главная цель создания таких заведений – обеспечить не только возможность обучения, но и помочь детям социализироваться и общаться со сверстниками в максимально безопасных условиях.
"Мы нацелены по меньшей мере на 21 безопасную школу. Три уже открыли. Три почти завершены. Шесть — в активной стадии строительства. Другие получили согласование в Минобразования", — добавил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
Он напомнил, что 12 декабря прошлого года в Запорожье открыли первую безопасную школу, а 27 декабря – вторую.
Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.