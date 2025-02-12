В Запорожье открыли третью подземную школу

В прифронтовом Запорожье, где из-за постоянных воздушных угроз дети вынуждены учиться в условиях войны, открыли третью подземную школу. Она расположена на глубине семи метров и способна выдержать ушибы дронов, управляемых авиабомб (КАБ) и даже бетонобойных ракет.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Запорожская область стала лидером на Украине по темпам строительства защищенных учебных заведений. Для многих детей, которые из-за войны три-четыре года не посещали школу, это первый опыт очного обучения.

Несмотря на сложные условия строительства, школу построили менее чем через год, обеспечив ее всем необходимым для комфортного обучения и развития учащихся. Он добавил, что в Запорожье бывает до 10 тревог в день, а время подлета ракеты – от 30 секунд.

В новом заведении есть:

классы робототехники и управления дронами,

кабинеты тактической медицины,

зоны отдыха для детей,

современный ремонт и техническое оборудование.

Отмечается, что главная цель создания таких заведений – обеспечить не только возможность обучения, но и помочь детям социализироваться и общаться со сверстниками в максимально безопасных условиях.

"Мы нацелены по меньшей мере на 21 безопасную школу. Три уже открыли. Три почти завершены. Шесть — в активной стадии строительства. Другие получили согласование в Минобразования", — добавил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он напомнил, что 12 декабря прошлого года в Запорожье открыли первую безопасную школу, а 27 декабря – вторую.

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.