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В Запорожье открыли третью подземную школу

В Запорожье открыли третью подземную школу
Фото: глава Минцифры Михаил Федоров

В прифронтовом Запорожье, где из-за постоянных воздушных угроз дети вынуждены учиться в условиях войны, открыли третью подземную школу. Она расположена на глубине семи метров и способна выдержать ушибы дронов, управляемых авиабомб (КАБ) и даже бетонобойных ракет.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Запорожская область стала лидером на Украине по темпам строительства защищенных учебных заведений. Для многих детей, которые из-за войны три-четыре года не посещали школу, это первый опыт очного обучения.

Фото 2 — В Запорожье открыли третью подземную школу

Несмотря на сложные условия строительства, школу построили менее чем через год, обеспечив ее всем необходимым для комфортного обучения и развития учащихся. Он добавил, что в Запорожье   бывает до 10 тревог в день, а время подлета ракеты – от 30 секунд.

В новом заведении есть:

  • классы робототехники и управления дронами,
  • кабинеты тактической медицины,
  • зоны отдыха для детей,
  • современный ремонт и техническое оборудование.
Фото 3 — В Запорожье открыли третью подземную школу

Отмечается, что главная цель создания таких заведений – обеспечить не только возможность обучения, но и помочь детям социализироваться и общаться со сверстниками в максимально безопасных условиях.

"Мы нацелены по меньшей мере на 21 безопасную школу. Три уже открыли. Три почти завершены. Шесть — в активной стадии строительства. Другие получили согласование в Минобразования", — добавил глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

Он напомнил, что 12 декабря прошлого года в Запорожье открыли первую безопасную школу, а 27 декабря – вторую.

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Она способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Автор:
Татьяна Гойденко