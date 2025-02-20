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У Запорізькій області запрацювала четверта підземна школа: як облаштовано заклад
У селищі Балабине, що за 15 км від Запоріжжя, відкрили четверту підземну школу в області.
Про це інформує Урядовий портал.
Що відомо про школу
У цій підземній школі буде організовано навчання для понад 1000 учнів у дві зміни, серед яких школярі Балабинського ліцею "Престиж" та Малокатеринівської гімназії "Мрія".
Проект реалізовано за кошти державної субвенції в межах комплексної політики "Школа офлайн".
Як облаштовано заклад:
- Посилено монолітну конструкцію для підвищення її надійності.
- Забезпечено автономне електроживлення, що гарантує безперебійну роботу.
- Установлено сучасну систему вентиляції, інтерактивне навчальне обладнання та зручні меблі.
- Створено умови для здорового харчування учнів.
Будівництво підземних шкіл триває
У 2024 році держава виділила 2,5 млрд гривень субвенції та 5 млрд гривень дотації для облаштування укриттів.
У Запорізькій області планується створення щонайменше 21 підземної школи, що забезпечить навчання для 60 тисяч дітей.
Нагадаємо, нещодавно у прифронтовому Запоріжжі відкрили третю підземну школу. Вона розташована на глибині семи метрів і здатна витримати удари дронів, керованих авіабомб (КАБ) та навіть бетонобійних ракет.
Додамо, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.
Довідково:
Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.