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У Запорізькій області запрацювала четверта підземна школа: як облаштовано заклад

У Запорізькій області запрацювала четверта підземна школа: як облаштовано заклад
Проект реалізовано за кошти державної субвенції. Фото: Миколаївська ОДА.

У селищі Балабине, що за 15 км від Запоріжжя, відкрили четверту підземну школу в області.

Про це інформує Урядовий портал.

Що відомо про школу

У цій підземній школі буде організовано навчання для понад 1000 учнів у дві зміни, серед яких школярі Балабинського ліцею "Престиж" та Малокатеринівської гімназії "Мрія".

Проект реалізовано за кошти державної субвенції в межах комплексної політики "Школа офлайн".

Як облаштовано заклад: 

  • Посилено монолітну конструкцію для підвищення її надійності. 
  • Забезпечено автономне електроживлення, що гарантує безперебійну роботу. 
  • Установлено сучасну систему вентиляції, інтерактивне навчальне обладнання та зручні меблі. 
  • Створено умови для здорового харчування учнів.

Будівництво підземних шкіл триває

У 2024 році держава виділила 2,5 млрд гривень субвенції та 5 млрд гривень дотації для облаштування укриттів.

У Запорізькій області планується створення щонайменше 21 підземної школи, що забезпечить навчання для 60 тисяч дітей.

Нагадаємо, нещодавно у прифронтовому Запоріжжі відкрили третю підземну школу. Вона розташована на глибині семи метрів і здатна витримати удари дронів, керованих авіабомб (КАБ) та навіть бетонобійних ракет.

Додамо, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

Довідково:

Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.

Автор:
Ольга Опенько