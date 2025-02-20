У Запорізькій області запрацювала четверта підземна школа: як облаштовано заклад

У селищі Балабине, що за 15 км від Запоріжжя, відкрили четверту підземну школу в області.

Про це інформує Урядовий портал.

Що відомо про школу

У цій підземній школі буде організовано навчання для понад 1000 учнів у дві зміни, серед яких школярі Балабинського ліцею "Престиж" та Малокатеринівської гімназії "Мрія".

Проект реалізовано за кошти державної субвенції в межах комплексної політики "Школа офлайн".

Як облаштовано заклад:

Посилено монолітну конструкцію для підвищення її надійності.

Забезпечено автономне електроживлення, що гарантує безперебійну роботу.

Установлено сучасну систему вентиляції, інтерактивне навчальне обладнання та зручні меблі.

Створено умови для здорового харчування учнів.

Будівництво підземних шкіл триває

У 2024 році держава виділила 2,5 млрд гривень субвенції та 5 млрд гривень дотації для облаштування укриттів.

У Запорізькій області планується створення щонайменше 21 підземної школи, що забезпечить навчання для 60 тисяч дітей.

Нагадаємо, нещодавно у прифронтовому Запоріжжі відкрили третю підземну школу. Вона розташована на глибині семи метрів і здатна витримати удари дронів, керованих авіабомб (КАБ) та навіть бетонобійних ракет.

Додамо, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

Довідково:

Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.