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Викупити Києво-Могилянську академію: Міносвіти готово підтримати ідею передачі держуніверситетів в приватне управління
Міністерство освіти і науки України готово при певних застереженнях підтримувати ідею законодавчого врегулювання дозволів на передачу державних університети в приватне управління.
Як пише Delo.ua, про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, МОН схвалює ідею залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти.
"Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати", - наголосив Лісовий.
Своєю чергою заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська звернула увагу, що є гарні приклади і державного і недержавного управління університетами.
"Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає", - додала вона.
В то й же час,Ковальська підкреслила, що держава застосує підхід пілотування в реформах.
Милованов хотів викупити Києво-Могилянську академію
Нагадаємо, раніше колишній міністр економіки, президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Він оцінив заклад в $10-50 млн.
Милованов наголошував, що для МОН Могилянка "збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Він переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".
Натомість Міністерство освіти і науки заявляло, що не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".
У відповідь Милованов зазначив, що його пропозиція виходить за межі одного університету — це питання майбутнього всієї української освіти.
"Хочете іншої країни? Почніть із освіти. Україна має бути країною величних університетів, і Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", - підсумував він.