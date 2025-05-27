Викупити Києво-Могилянську академію: Міносвіти готово підтримати ідею передачі держуніверситетів в приватне управління

Міністерство освіти і науки України готово при певних застереженнях підтримувати ідею законодавчого врегулювання дозволів на передачу державних університети в приватне управління.

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Як пише Delo.ua, про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, МОН схвалює ідею залучення приватної ініціативи до управління закладами освіти.

"Така ідея озвучувалася, обговорювалася і ми готові про це говорити. При певних застереженнях, звичайно, в питаннях доброчесності використання цього інструменту, ми готові про це говорити і підтримувати", - наголосив Лісовий.

Своєю чергою заступниця голови Офісу президента Олена Ковальська звернула увагу, що є гарні приклади і державного і недержавного управління університетами.

"Якщо такий підхід буде в собі акумулювати найкраще з цього досвіду, то це буде добре і держава це підтримає", - додала вона.

В то й же час,Ковальська підкреслила, що держава застосує підхід пілотування в реформах.

Милованов хотів викупити Києво-Могилянську академію

Нагадаємо, раніше колишній міністр економіки, президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Він оцінив заклад в $10-50 млн.

Милованов наголошував, що для МОН Могилянка "збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Він переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".

Натомість Міністерство освіти і науки заявляло, що не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У відповідь Милованов зазначив, що його пропозиція виходить за межі одного університету — це питання майбутнього всієї української освіти.

"Хочете іншої країни? Почніть із освіти. Україна має бути країною величних університетів, і Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", - підсумував він.