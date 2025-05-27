Выкупить Киево-Могилянскую академию: Минобразования готово поддержать идею передачи госуниверситетов в частное управление

Министерство образования и науки Украины готово при определенных оговорках поддерживать идею законодательного урегулирования разрешений на передачу государственных университетов в частное управление.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, МОН одобряет идею привлечения частной инициативы в управление учебными заведениями.

"Такая идея озвучивалась, обсуждалась и мы готовы об этом говорить. При определенных оговорках, конечно, в вопросах добродетели использования этого инструмента мы готовы об этом говорить и поддерживать", — подчеркнул Лесовой.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Елена Ковальская обратила внимание, что есть хорошие примеры и государственного и негосударственного управления университетами.

"Если такой подход будет в себе аккумулировать лучше всего из этого опыта, то это будет хорошо и государство это поддержит", – добавила она.

В то же время, Ковальская подчеркнула, что государство применит подход пилотирования в реформах.

Милованов хотел выкупить Киево-Могилянскую академию

Напомним, ранее бывший министр экономики, президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы сделать ее "опять большой". Он оценил заведение в $10-50 млн.

Милованов отмечал, что для МОН Могилянка "убыточная", и лучше руководить ею будет "частный образовательный фонд". Он убеждает, что многие студенты смогут продолжать обучение в вузе бесплатно "за счет благотворителей".

Министерство образования и науки заявляло, что не рассматривает возможность приватизации Национального университета " Киево-Могилянская академия ".

В ответ Милованов отметил, что его предложение выходит за пределы одного университета — это вопрос будущего всего украинского образования.

"Хотите другой страны? Начните с образования. Украина должна быть страной величественных университетов, и у Могилянки есть все шансы стать одним из таких университетов. Нужна только воля и решительность, чтобы эти изменения сделать. И я готов за это бороться", — подытожил он.