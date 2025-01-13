Как Трамп Гренландию: бывший министр экономики Милованов хочет выкупить Киево-Могилянскую академию

Президент университета "Киевская школа экономики" (KSE), бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы сделать ее "опять большой".

Об этом он написал в Facebook.

Make Могилянка Great Again!

По словам Милованова, он хочет купить высшее учебное заведение, "чтобы увеличить его величие и влияние", а также следуя примеру избранного президента США Дональда Трампа, который хочет купить Гренландию.

"Когда-то KSE была частью Могилянка. Это было давно, тогда Могилянка была еще «та». А теперь говорят «Могилянка уже не та». Чтобы увеличить ее величие и влияние, я предлагаю, чтобы KSE купила Могилянку у МОНа", — заявил президент KSE.

Он отмечает, что если KSE купит Могилянку условия у студентов не ухудшатся, а улучшатся.

Где взять деньги

Как утверждается в публикации бывшего министра, "для МОН Могилянка убыточна", и лучше руководить ею будет "частный образовательный фонд". Милованов убеждает, что многие студенты смогут продолжать учиться в вузе бесплатно "за счет благотворителей".

"Средства на покупку Могилянки можно собрать народным собранием, чтобы обезопасить ее от влияния бизнеса, олигархов, а также Сороса", – добавил Милованов и уточнил, что это не шутка.

"Если вы думаете, что я стеблюсь как Трамп, то нет! Я так же как Трамп серьезно хочет купить Гренландию, серьезно хочу купить Могилянку", — вносит конкретику эксминистр.

В комментариях к сообщению он пообещал открыть банку на сбор средств 13 января и оценил Киево-Могилянскую академию в $10-50 млн.

Менеджер по коммуникациям Киево-Могилянской академии пригласила Милованова на работу в качестве пиарщика, но тот отказался.

Предложение Милованова вызвало оживленное обсуждение в комментариях под его сообщением, в том числе среди выпускников и поклонников Могилянки. Но большинство людей подвергли критике эксминистра и посоветовали ему оставить учебное заведение в покое.

"Сегодняшний нездоровый трамповский бренд покупки выльется в глобальную катастрофу и сознательным людям не подходит зеркалить поведение популистов. Могилянка — это не только учебное заведение, это духовный центр формирования мировоззрения и украинской идентичности", — пишут пользователи.