Экс-министр экономики Милованов предлагает заменить плохих преподавателей искусственным интеллектом

Экс-министр экономики Украины и президент университета "Киевская школа экономики" (KSE) Тимофей Милованов уверяет, что искусственный интеллект – это не враг образования, а шанс избавиться от скучных и бессмысленных занятий.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на его сообщение в Facebook .

Преподавателей заменить на ChatGPT

Милованов отметил, что многие боятся передать обучение искусственному интеллекту через консерватизм, особенно в западных университетах, таких как Гарвард или Питтсбургский университет, где профессора оказывают значительное влияние и часто сопротивляются инновациям.

По его словам, у KSE ситуация иная, поэтому любые положительные сдвиги внедряются быстрее.

В качестве примера Милованов привел новый курс по социологии, созданный совместно с ректором KSE Тимофеем Бриком, структурировавшим знания для подачи через ChatGPT, а талантливые студенты интегрировали их в чат. Бывший министр экономики рассказал, что сам тестирует этот курс, реализуемый на основе искусственного интеллекта.

"Я хочу, чтобы те преподаватели, которые реально изменили мою жизнь, оставались людьми. Но тех, кто просто заставлял меня быть послушным, уважать непонятно кого и делать "как водится", я бы с радостью заменил на ChatGPT", — подчеркнул Милованов.

Он убежден, что внедрение современных технологий позволит избавиться от неэффективных кадров и сделает обучение доступным в условиях дефицита времени.

"Что это значит для молодежи? В их жизни наконец-то может стать меньше идиотов, которые упустят им десяток лет. Что это значит для взрослых? Возможность продолжать обучение, даже если нет времени, но нужен персонализированный, четкий и таргетированный подход. Искусственный интеллект – это не враг образования. Это шанс навсегда избавиться от скучных и бессмысленных занятий", - отметил президент KSE.

Милованов хотел выкупить Киево-Могилянскую академию

Напомним, ранее Милованов заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы сделать ее "опять большой". Он оценил заведение в $10-50 млн.

Милованов отмечал, что для МОН Могилянка "убыточная", и лучше руководить ею будет "частный образовательный фонд".

Министерство образования и науки заявило, что не рассматривает возможность приватизации Национального университета " Киево-Могилянская академия ".

В ответ Милованов отметил, что его предложение выходит за пределы одного университета — это вопрос будущего всего украинского образования.

"Хотите другой страны? Начните с образования. Украина должна быть страной величественных университетов, и у Могилянки есть все шансы стать одним из таких университетов. Нужна только воля и решительность, чтобы эти изменения сделать. И я готов за это бороться", — подытожил он.