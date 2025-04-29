Гольф-центр на Оболони в столице купила Киевская школа экономики: превратят в современный кампус

Киевская школа экономики (KSE), американская некоммерческая организация, приобрела комплекс зданий гольф-клуба на Оболонской набережной в Киеве. Его планируют превратить в современный университетский кампус, в котором будут готовить математиков, инженеров и специалистов высоких технологий.

Об этом сообщила пресс-служба KSE.

Отмечается, что на первом этапе здания комплекса будут адаптированы под учебные аудитории и исследовательские лаборатории. Предусмотрены также пространства для летних школ, международных форумов и совместных R&D программ с бизнесом.

Самая большая частная инвестиция в образование за всю историю Украины

Сообщается, что это приобретение станет самой большой частной инвестицией в образование за всю историю Украины. Общий бюджет проекта составляет 40 млн долларов США. Почти половина этой суммы (18 млн долларов США) была направлена на приобретение комплекса гольф-клуба. Остальные средства, часть из которых уже обеспечили международные доноры, будут направлены на трансформацию комплекса для образовательных нужд, а также оборудование инженерных и исследовательских лабораторий, расширение стипендиальных программ.

Половина бюджета кампуса уже привлечена, а остальное KSE аккумулирует в ближайшее время.

Также соглашение прошло пятимесячный юридический и комплаенс-процесс. Юристы KSE проработали и подписали 45 документов.

Как отмечают в KSE, спрос на специалистов по математическим и инженерным компетенциям растет каждый день, а новый кампус позволит удвоить количество STEM-программ, увеличить стипендиальный фонд и расширить международные партнерства.

В KSE обещают сохранить спортивные и рекреационные элементы территории, интегрируя зеленые зоны и открывая простор для публичных мероприятий, STEM-олимпиад, летнего кинотеатра и инициатив местного сообщества.

Над концепцией пространства университет будет сотрудничать с урбанистами, активистами и властями, чтобы обеспечить открытость, прозрачность и пользу жителям Оболони, Киева и всей страны.

"Образование — это стратегическая инвестиция, которая формирует фундамент нашей экономики и безопасности. Украинская образовательная система нуждается в кардинальном обновлении — на смену закостеневшим и неэффективным структурам приходят новые гибкие институты. Создавая интеллектуальный и инновационный хаб в новом кампусе, мы даем талантливым украинцам возможность учиться. Это прямой вклад в будущую конкурентоспособность и устойчивость Украины", — отметил Тимофей Милованов, президент KSE.

Напомним, в 2020 году инвестиционная компания Dragon Capital приобрела и отремонтировала шестиэтажное здание по ул. Николая Шпака, стоимостью более 5 млн. долларов, и передала ее KSE в пользование. В 2022 году KSE Foundation выкупила здание у Dragon Capital за 2,5 млн долларов, в то время как остальные 2,5 млн долларов были учтены как благотворительный вклад в развитие образования в Украине. Эта локация позволила увеличить количество студентов со 150 до 1150 и запустить новые академические программы.

Милованов хотел выкупить Киево-Могилянскую академию

Напомним, бывший министр экономики, президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы сделать ее "опять большой". Он оценил заведение в $10-50 млн.

Милованов отмечал, что для МОН Могилянка убыточна", и лучше руководить ею будет "частный образовательный фонд". Он убеждает, что многие студенты смогут продолжать учиться в вузе бесплатно "за счет благотворителей".

Министерство образования и науки заявило, что не рассматривает возможность приватизации Национального университета " Киево-Могилянская академия ".

В ответ Милованов заявил, что его предложение выходит за пределы одного университета — это вопрос будущего всего украинского образования.

"Хотите другой страны? Начните с образования. Украина должна быть страной величественных университетов и у Могилянки есть все шансы стать одним из таких университетов. Нужна только воля и решимость, чтобы эти изменения сделать. И я готов за это бороться", — подытожил он.