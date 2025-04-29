Гольф-центр на Оболоні у столиці купила Київська школа економіки: перетворять на сучасний кампус

Київська школа економіки (KSE), американська неприбуткова організація, придбала комплекс будівель гольф-клубу на Оболонській набережній у Києві. Його планують перетворити на сучасний університетський кампус, у якому готуватимуть математиків, інженерів та фахівців високих технологій.

Про це повідомила пресслужба KSE.

Зазначається, що на першому етапі будівлі комплексу буде адаптовано під навчальні аудиторії та дослідницькі лабораторії. Передбачено також простори для літніх шкіл, міжнародних форумів і спільних R&D-програм з бізнесом.

Найбільша приватна інвестиція в освіту за всю історію України

Повідомляється, що це придбання стане найбільшою приватною інвестицією в освіту за всю історію України. Загальний бюджет проєкту становить 40 млн доларів США. Майже половина з цієї суми (18 млн доларів США) була спрямована на придбання комплексу гольф-клубу. Решта коштів, частину з яких вже забезпечили міжнародні донори, буде спрямована на трансформацію комплексу для освітніх потреб, а також обладнання інженерних і дослідницьких лабораторій, розширення стипендійних програм.

Половина бюджету кампусу вже залучена, а решту KSE акумулює найближчим часом.

Також угода пройшла п’ятимісячний юридичний та комплаєнс-процес. Юристи KSE опрацювали й підписали 45 документів. Остаточне схвалення угоди надали служби комплаєнсу, санкційного контролю та протидії шахрайству одного з провідних банків США.

Як зауважують в KSE, попит на фахівців із математичними та інженерними компетенціями зростає щодня, а новий кампус дозволить подвоїти кількість STEM-програм, збільшити стипендійний фонд і розширити міжнародні партнерства.

В KSE обіцяють зберегти спортивні та рекреаційні елементи території, інтегруючи зелені зони та відкриваючи простір для публічних заходів, STEM-олімпіад, літнього кінотеатру й ініціатив місцевої громади.

Над концепцією простору університет буде співпрацювати з урбаністами, активістами та владою, щоб забезпечити відкритість, прозорість і користь для мешканців Оболоні, Києва, та всієї країни.

"Освіта — це стратегічна інвестиція, яка формує фундамент нашої економіки й безпеки. Українська освітня система потребує кардинального оновлення — на зміну закостенілим і неефективним структурам приходять нові гнучкі інституції. Створюючи інтелектуальний та інноваційний хаб у новому кампусі, ми даємо талановитим українцям можливість навчатися й запускати власні проєкти, не виїжджаючи за кордон. Це прямий внесок у майбутню конкурентоспроможність і стійкість України", — зазначив Тимофій Милованов, президент KSE.

Нагадаємо, у 2020 році інвестиційна компанія Dragon Capital придбала й відремонтувала шестиповерхову будівлю на вул. Миколи Шпака, вартістю понад 5 млн доларів, і передала її KSE в користування. У 2022 році KSE Foundation викупила будівлю у Dragon Capital за 2,5 млн доларів, в той час, як інші 2,5 млн доларів було враховано як благодійний внесок на розвиток освіти в Україні. Ця локація дозволила збільшити кількість студентів зі 150 до 1 150 та запустити нові академічні програми.

Милованов хотів викупити Києво-Могилянську академію

Нагадаємо, колишній міністр економіки, президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Він оцінив заклад в $10-50 млн.

Милованов наголошував, що для МОН Могилянка збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Він переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".

Натомість Міністерство освіти і науки заявило, що не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У відповідь Милованов заявив, що його пропозиція виходить за межі одного університету — це питання майбутнього всієї української освіти.

"Хочете іншої країни? Почніть із освіти. Україна має бути країною величних університетів і Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", - підсумував він.



