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У Міносвіти розповіли, чи планують продавати Києво-Могилянську академію

Києво-Могилянська академія
Києво-Могилянська академія. Фото: facebook.com/naukma

Міністерство освіти і науки не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Міносвіти не розглядає продаж Києво-Могилянської академії

"Беручи до уваги історичну цінність, а також те, що НУ "Києво-Могилянська академія" є одним із провідних закладів вищої освіти, Міністерство освіти і науки України не розглядає можливості приватизації університету", - підкреслили у відомстві.

Там зауважили, що наразі до Міносвіти не надходили пропозиції щодо продажу Києво-Могилянської академії.

Крім того, в міністерстві додали, що на сьогодні не проводили оціночну вартість навчального закладу.

Колишній міністр економіки хоче викупити Києво-Могилянську академію

Нагадаємо, колишній міністр економіки, президент університету "Київська школа економіки" Тимофій Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Він оцінив заклад в $10-50 млн.

Милованов наголошував, що для МОН Могилянка збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Він  переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".

Пізніше президент "Києво-Могилянської академії" Сергій Квіт у себе у фейсбуці іронічно відреагував на таку пропозицію.

"Звісно, перший пріоритет - донати на ЗСУ. Але якщо ви хочете підтримати розвиток Києво-Могилянської академії, це завжди можна зробити тут", - написав він і опублікував посилання на благодійний фонд вишу.

Автор:
Світлана Манько