Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

+0,01

EUR

43,64

+0,14

Наличный курс:

USD

42,40

42,35

EUR

44,30

44,10

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Минобразования рассказали, планируют ли продавать Киево-Могилянскую академию

Киево-Могилянская академия
Киево-Могилянская академия. Фото: facebook.com/naukma

Министерство образования и науки не рассматривает возможность приватизации Национального университета " Киево-Могилянская академия ".

Об этом говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Минобразования не рассматривает продажу Киево-Могилянской академии

"Принимая во внимание историческую ценность, а также то, что НУ "Киево-Могилянская академия" является одним из ведущих учреждений высшего образования, Министерство образования и науки Украины не рассматривает возможность приватизации университета", — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что в настоящее время в Минобразования не поступали предложения по продаже Киево-Могилянской академии.

Кроме того, в министерстве добавили, что на сегодняшний день не проводили оценочную стоимость учебного заведения.

Бывший министр экономики хочет выкупить Киево-Могилянскую академию

Напомним, бывший министр экономики, президент университета "Киевская школа экономики" Тимофей Милованов заявил о желании купить Киево-Могилянскую академию, чтобы сделать ее "опять большой". Он оценил заведение в $10-50 млн.

Милованов отмечал, что для МОН Могилянка убыточна", и лучше руководить ею будет "частный образовательный фонд". Он убеждает, что многие студенты смогут продолжать учиться в вузе бесплатно "за счет благотворителей".

Позже президент "Киево-Могилянской академии" Сергей Квит у себя в фейсбуке иронически отреагировал на такое предложение.

"Конечно, первый приоритет – донать на ВСУ. Но если вы хотите поддержать развитие Киево-Могилянской академии, это всегда можно сделать здесь", — написал он и опубликовал ссылку на благотворительный фонд вуза.

Автор:
Светлана Манько