Ексміністр економіки Милованов пропонує замінити поганих викладачів штучним інтелектом

Ексміністр економіки України та президент університету "Київська школа економіки" (KSE) Тимофій Милованов запевняє, що штучний інтелект – це не ворог освіти, а шанс позбутися нудних і безглуздих занять.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на його допис у Facebook.

Викладачів замінити на ChatGPT

Милованов зауважив, що багато хто боїться передати навчання штучному інтелекту через консерватизм, особливо у західних університетах, таких як Гарвард чи Піттсбурзький університет, де професори мають значний вплив і часто чинять опір інноваціям.

Натомість за його словами, у KSE ситуація інша, тому будь-які позитивні зрушення впроваджуються швидше.

Як приклад Милованов навів новий курс із соціології, створений спільно з ректором KSE Тимофієм Бріком, який структурував знання для подачі через ChatGPT, а талановиті студенти інтегрували їх у чат. Колишній міністр економіки розповів, що сам тестує цей курс, реалізований на основі штучного інтелекту.

"Я хочу, щоб ті викладачі, які реально змінили моє життя, залишалися людьми. Але тих, хто просто змушував мене бути слухняним, поважати незрозуміло кого і робити "як заведено", я б з радістю замінив на ChatGPT", - підкреслив Милованов.

Він переконаний, що впровадження сучасних технологій дасть змогу позбутися неефективних кадрів і зробить навчання доступним в умовах дефіциту часу.

"Що це означає для молоді? У їхньому житті нарешті може стати менше ідіотів, які змарнують їм десяток років. Що це означає для дорослих? Можливість продовжувати навчання, навіть коли немає часу, але потрібен персоналізований, чіткий і таргетований підхід. Штучний інтелект– це не ворог освіти. Це шанс назавжди позбутися нудних і безглуздих занять", - вважає президент KSE.

Милованов хотів викупити Києво-Могилянську академію

Нагадаємо, раніше Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Він оцінив заклад в $10-50 млн.

Милованов наголошував, що для МОН Могилянка "збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Він переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".

Натомість Міністерство освіти і науки заявило, що не розглядає можливості приватизації Національного університету "Києво-Могилянська академія".

У відповідь Милованов зазначив, що його пропозиція виходить за межі одного університету — це питання майбутнього всієї української освіти.

"Хочете іншої країни? Почніть із освіти. Україна має бути країною величних університетів, і Могилянка має всі шанси стати одним із таких університетів. Потрібна лише воля і рішучість, щоб ці зміни зробити. І я готовий за це боротися", - підсумував він.