Трамп позбавив Гарвард права зараховувати на навчання іноземних студентів

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала право Гарвардського університету на зарахування іноземних студентів. Тепер студенти з інших країн мають перевестися до інших навчальних закладів, інакше втратять свій легальний статус.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство внутрішньої безпеки США наказало Гарварду припинити сертифікацію програму обміну студентами й викладачами.

"Гарвард несе відповідальність за співпрацю з Китайською комуністичною партією, заохочуючи насильство, антисемітизм та протерористичну поведінку студентів у своєму кампусі", - йдеться у заяві відомства США.

В уряді Трампа також стверджують, що керівництво університету "створило небезпечне середовище, дозволивши антиамериканським, протерористичним агітаторам переслідувати та фізично нападати на людей, включаючи багатьох єврейських студентів".

"Для університетів це привілей, а не право, зараховувати іноземних студентів та користуватися вищою платою за навчання, щоб допомогти поповнити свої багатомільярдні фонди", — заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Тепер тисячі іноземних студентів і науковців опинилися в підвішеному стані, оскільки, за словами Ноем, вони повинні перевестися до інших навчальних закладів, аби зберегти чинність своїх віз.

Іноземні студенти складають близько 27% усіх студентів Гарварду — восени 2024 року їх було понад 6 700.

Речник Гарварду назвав рішення адміністрації незаконним і наголосив, що університет налаштований зберегти можливість приймати іноземних студентів та дослідників.

Гарвард судитиметься з Трампом

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, подав позов до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа через скорочення фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

Після цього Білий дім позбавив навчальний заклад частини грантового фінансування ще на 450 мільйонів доларів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

1 квітня адміністрація президента США оголосила про розслідування у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі. Також там зобов'язалися перевірити контракти й гранти університету.