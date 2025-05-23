Трамп лишил Гарварда права зачислять на обучение иностранных студентов

Администрация президента США Дональда Трампа упразднила право Гарвардского университета на зачисление иностранных студентов. Теперь студенты из других стран должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Министерство внутренней безопасности США приказало Гарварду прекратить сертификацию программы обмена студентами и преподавателями.

"Гарвард несет ответственность за сотрудничество с Китайской коммунистической партией, поощряя насилие, антисемитизм и протеррористическое поведение студентов в своем кампусе", — говорится в заявлении ведомства США.

В правительстве Трампа также утверждают, что руководство университета "создало опасную среду, позволив антиамериканским, протеррористическим агитаторам преследовать и физически нападать на людей, включая многих еврейских студентов".

"Для университетов это привилегия, а не право, зачислять иностранных студентов и пользоваться высшей платой за обучение, чтобы помочь пополнить свои многомиллиардные фонды", — заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем.

Теперь тысячи иностранных студентов и ученых оказались во взвешенном состоянии, поскольку, по словам Ноем, они должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить силу своих виз.

Иностранные студенты составляют около 27% всех студентов Гарварда – осенью 2024 года их было более 6700.

Представитель Гарварда назвал решение администрации незаконным и подчеркнул, что университет настроен сохранить возможность принимать иностранных студентов и исследователей.

Гарвард будет судиться с Трампом

Гарвардский университет, старейшее и богатое учебное заведение США, подал иск в суд против администрации президента США Дональда Трампа из-за сокращения финансирования вуза на 2,2 миллиарда долларов.

После этого Белый дом лишил учебное заведение части грантового финансирования еще на 450 миллионов долларов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что остановит федеральное финансирование для любого колледжа, школы или университета, разрешающих "незаконные протесты".

1 апреля администрация президента США объявила о расследовании в Гарварде по обвинению в антисемитизме. Там же обязались проверить контракты и гранты университета.