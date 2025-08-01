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Прифронтовые и релокированные вузы получат 120 млн грн: на какие нужды направят средства

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Прифронтовые и релокированные вузы получат средства на оборудование. / Freepik

34 заведения высшего образования, которые работают в прифронтовых условиях или были релоцированы в результате российской агрессии, получат финансирование на сумму более 120 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на закупку оборудования для обеспечения устойчивой образовательной и административной деятельности ВУЗов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Правительственного портала.

"Мы сознательно усиливаем те университеты, которым сейчас тяжелее всего. Это моральная обязанность государства и стратегическое решение. Университеты, которые остаются в прифронтовых областях или были вынуждены переехать, должны получать дополнительную поддержку", — отметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

В настоящее время 34 вуза из Донецкой, Сумской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Черниговской и Херсонской областей обнаружили свои потребности и получили возможность финансирования.

На что пойдут деньги?

Приоритетное направление – это обновление IT-оборудования. Оно будет использовано для поддержки образовательного процесса, проведения практических занятий, а также для обеспечения базовых потребностей университетских сообществ. Отдельные партии уже доставлены в 26 заведений высшего образования, а именно:

  • 153 интерактивные панели;
  • 121 зарядную станцию;
  • 17 терминалов спутниковой связи Starlink;
  • 34 звуковые системы.

До начала учебного процесса ожидается поставка еще 304 ноутбуков и 78 мониторов.

Какие заведения получат денежные средства?

Наибольшие объемы финансирования одобрены для таких университетов:

  • НТУ "Харьковский политехнический институт";
  • Государственный биотехнологический университет (Харьков);
  • Национального университета "Запорожская политехника";
  • Запорожский национальный университет;
  • Сумской национальный аграрный университет.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины готово при определенных оговорках поддерживать идею законодательного урегулирования разрешений на передачу государственных университетов в частное управление.

Автор:
Татьяна Ковальчук