ТОП-10 университетов в 2025 году: половина самых популярных заведений находится на западе Украины

Фото: facebook.com/lvivpolytechnic

Рейтинг университетов по количеству первокурсников возглавляют два львовских университета: Национальный университет "Львовская политехника" и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Как пишет Delo.ua, такие данные обнародовала Конфедерация работодателей Украины по данным о вступительной кампании в заведения высшего образования.

Третье место занимает Киевский государственный торгово-экономический университет. Далее в рейтинге Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Почти одинаковое количество студентов избрали университеты в Ивано-Франковске и Черновцах.

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана занял восьмую позицию, Национальный университет биоресурсов и природопользование – девятую.

Десятый в списке самых популярных – Луцкий национальный технический университет.

Сколько всего студентов

Всего в Украине на первый курс в 351 заведение высшего образования поступили 174 тыс студентов. Еще 15,8 тыс. студентов поступили на магистерские программы.

В 2025 году высшее образование начало получать наименьшее количество первокурсников. В 2015 году в ЗВО поступило на 20% больше первокурсников.

В 2025 году стремительно уменьшилось количество студентов, которые начали получать уровень магистра. В прошлом году таковых было 137 тысяч против 15,8 в этом году. По сравнению с 2015 годом количество поступающих на магистерские программы уменьшилось в 14 раз.

64% всех первокурсников обучаются по условиям контракта. В пятерке самых популярных учреждений высшего образования по количеству первокурсников, избравших контрактный формат – Государственный торгово-экономический университет, Львовская политехника, Львовский национальный университет, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана.

34 заведения высшего образования, которые работают в прифронтовых условиях или были релоцированы в результате российской агрессии, получат финансирование на сумму более 120 миллионов гривен. Эти средства будут направлены на закупку оборудования для обеспечения устойчивой образовательной и административной деятельности.

Автор:
Светлана Манько