В августе снизился размер средней заработной платы штатных работников: в каких регионах выплаты самые высокие

По обновленной статистической информации, средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе 2025 составила 25 911 грн. Это на -2,2% меньше по сравнению с июлем того же года. Общая задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01 сентября 2025 достигла 3,5 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Региональные и отраслевые отличия зарплат

Самый высокий уровень средней заработной платы зафиксирован в:

Киеве – 39 535 грн;

Луганской области – 32 541 грн;

Днепропетровской области – 26779 грн.

Самые низкие средние зарплаты были в Черновицкой (18451 грн) и Кировоградской (18778 грн) областях.

По видам экономической деятельности самый высокий уровень зарплаты зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций (65 213 грн), а самый низкий – в области образования (14 432 грн).

Занятость и численность работников

Среднесписочное количество штатных работников в августе 2025 года составило 5 341,5 тыс. человек, что на -0,5% меньше, чем в июле.

По видам экономической деятельности, наибольшее количество штатных работников в прошлом месяце было зафиксировано в промышленности - 1206,5 тыс. человек. Второй по численности есть сфера образования с показателем 950,9 тыс. человек. В категориях оптовая, розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов работало 679,8 тыс. человек.

Напомним, средний размер заработной платы в августе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 813 грн. 71 копейка. Этот показатель почти на 642 гривны меньше показателя июля.