Новости
Дата публикации
В Украине снизился показатель средней зарплаты для исчисления пенсий: обновленные данные

В Украине снизился показатель средней заработной платы.

Средний размер заработной платы в августе 2025 года, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, составил 19 813 грн. 71 копейка. Этот показатель почти на 642 гривны меньше показателя июля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

"26 сентября 2025 года утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за август 2025 года. Он составляет 19 813 гривен".

Согласно обнародованным данным, с начала года он увеличился более чем на 1153 гривны.

Для сравнения:

  • в июле средняя зарплата для расчета пенсии составила 20455 грн 65 коп;
  • в июне - 22 336 грн 81 коп;
  • в мае – 20 355 грн 40 коп;
  • в апреле -19 856 грн 19 коп;
  • в марте - 19 430 грн 52 коп;
  • в феврале - 18 589 грн 38 коп;
  • в январе - 18 660 грн 32 коп.

Таким образом, наблюдается ежемесячное колебание зарплатной базы, учитываемой при начислении пенсий. Это влияет на размеры будущих пенсий для выходящих на заслуженный отдых в 2025 году.

В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на пенсионное обеспечение до 251,3 млрд грн, что на 14,4 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Татьяна Ковальчук