Пенсионный фонд изменил показатель средней зарплаты для расчета пенсий: обновленные данные

гривны
ПФУ изменил показатель средней заработной платы для расчета пенсий. / Depositphotos

26 августа 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за июль, с которой уплачены страховые взносы. Этот показатель почти на две тысячи меньше показателя июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Этот показатель используется для исчисления пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". По официальным данным, он составил 20455 гривен 65 копеек.

Это самый высокий показатель с начала 2025 года. Для сравнения:

  • в июне средняя зарплата для расчета пенсии составила 22336 грн 81 коп;  
  • в мае – 20 355 грн 40 коп;  
  • в апреле -19 856 грн 19 коп;
  • в марте - 19 430 грн 52 коп;
  • в феврале - 18 589 грн 38 коп;
  • в январе - 18 660 грн 32 коп.

По сравнению с июнем этот показатель уменьшился на 1881 грн 16 коп. Однако с начала года он вырос на 1795 грн 33 коп.

Добавим, ПФУ отчитался о полном финансировании пенсионных выплат за август 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 68,8 млрд. гривен. Это на один миллиард гривен больше, чем в июле (67,8 млрд. грн.).

С 1 марта в Украине состоялась уже четвертая за время полномасштабной войны индексация пенсий. В целом индексация охватила более 10 млн. граждан, для большинства из них пенсии повысились на 11,5%.

Автор:
Татьяна Ковальчук