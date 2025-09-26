В Україні знизився показник середньої зарплати для обчислення пенсій: оновлені дані

Середній розмір заробітної плати у серпні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 813 грн 71 копійка. Цей показник майже на 642 гривні менше за показник липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

"26 вересня 2025 року затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, за серпень 2025 року. Він становить 19 813 гривень 71 копійка", — повідомили в ПФУ.

Згідно з оприлюдненими даними, від початку року він збільшився на понад 1153 гривні.

Для порівняння:

у липні середня зарплата для розрахунку пенсії становила 20 455 грн 65 коп;

у червні — 22 336 грн 81 коп;

у травні — 20 355 грн 40 коп;

у квітні —19 856 грн 19 коп;

у березні — 19 430 грн 52 коп;

у лютому — 18 589 грн 38 коп;

у січні — 18 660 грн 32 коп.

Таким чином, спостерігається щомісячне коливання зарплатної бази, яка враховується під час нарахування пенсій. Це впливає на розміри майбутніх пенсій для тих, хто виходить на заслужений відпочинок у 2025 році.

Додамо, у проєкті державного бюджету України на 2026 рік передбачено збільшення видатків на пенсійне забезпечення до 251,3 млрд грн, що на 14,4 млрд грн більше, ніж у 2025 році.