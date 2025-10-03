Удвічі менше від середньої зарплати в Україні: скільки заробляють вчителі

Середня зарплата вчителів у вересні 2025 році становить 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Аналітики зауважують, що професія вчителя залишається однією з найнижче оплачуваних в Україні.

Наприклад, в сусідній Польщі, залежно від категорії та стажу, зарплата вчителя становить від 5 000 до 7 300 злотих, або 57 000-83 000 грн.

Вихователі дитячих садків мають дещо вищі зарплати, ніж колеги вчителі.

Цьогоріч медіанна зарплата зросла до 14 500 грн, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (13 000 грн). Кількість відгуків збільшилася на 12%, а кількість оголошень зросла на 20%.

Репетитори зазвичай працюють на погодинній основі й отримують в середньому 400 грн/год, що на 33% більше, ніж у 2024 році (300 грн/год). Кількість відгуків на роботу репетитором зросла на 78%, а кількість оголошень збільшилася на 23%.

Попри те, що цьогоріч зарплати фахівців у сфері освіти зросли, ця сума залишається меншою, ніж в середньому по Україні.

Наприклад, згідно з даними Державної служби статистики, (найсвіжіші доступні дані) середня заробітна плата штатних працівників в Україні у серпні 2025 року становила 25 911 грн, що більш ніж удвічі більше, ніж у вчителів.

При цьому аналітики констатують, що всупереч низьким зарплатам, кількість охочих працювати вчителем чи вихователем зросла, але ринок праці все ще демонструє тривожну тенденцію.

Яка зарплата у вчителів

Зарплата вчителів формується з базового окладу, який складається з тарифної ставки та тарифного коефіцієнта, доплат та надбавок. Ставка вчителя становить 3 195 гривень.

Для підвищення мотивації до роботи вчителям нараховують надбавки, зокрема за стаж, сертифікацію, престижність праці, знання та використання іноземної мови та складність роботи. Ці надбавки нараховуються у розмірі 10–50 % від базового окладу, тобто додатково вчителі отримують до окладу та доплат від 600 до 2 500 гривень за кожним пунктом, залежно від стажу роботи та категорії вчителя.

Згідно з даними Education, зарплата вчителя без досвіду в розмірі 6 693,9 гривень майже вдвоє менше середньої зарплати в цій сфері, яка становить 12 649 гривень.

Залежно від стажу педагогічної роботи, надбавки встановлені так:

понад 3 роки — 10% від посадового окладу;

понад 10 років — 20%;

понад 20 років — 30%.

Наразі Міністерство фінансів разом із Міністерством освіти та науки шукає найбільш ефективне рішення, щоб знайти кошти на підвищення зарплат педагогам, проте у поточних умовах збройної агресії пріоритетом залишаються заходи щодо обороноздатності та забезпечення функціонування бюджетної сфери. Вчителям обіцяють поетапне зростання: +30% із 1 січня 2026 року та ще +20% із 1 вересня.