Від 20 до 30 тисяч гривень: який рівень зарплати є найбільш прийнятним для українців

Третина українців, які шукають роботу, вважають прийнятним рівень заробітної плати від 20 до 30 тисяч гривень. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4% респондентів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Аналітики опитали понад 6 тисяч українців, які знаходяться у пошуку роботи, про те який рівень зарплати є для них прийнятним, у якій сфері вони хотіли б працювати та що є найважливішим при виборі роботи.

Де українці шукають роботу і скільки хочуть заробляти

Від 20 до 30 тисяч гривень – такий рівень заробітної плати є найбільш прийнятним для 31% українців. 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30–50 тисяч. Для 19% прийнятний рівень від 50 тисяч гривень. Помірна оплата 10–20 тисяч підходить 17% респондентів. До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4% учасників опитування.

Найбільший інтерес серед сфер працевлаштування у респондентів до торгівлі та продажів (37% учасників опитування). Другий за популярністю напрям – фриланс, незалежно від сфери (21%), що підкреслює серед українців бажання мати гнучкий графік та можливість дистанційної роботи.

Значний інтерес є також до сфер транспорту й логістики (16%), а також виробництва та інженерії (13%). Найменше відповідей отримали юриспруденція та консалтинг (по 2%).

Найчастіше українці продовжують шукати роботу на онлайн-платформах. Другий популярний варіант – особисті зв’язки. 40% шукачів покладаються на знайомих або рекомендації. Ще 22% використовують соціальні мережі при пошуку роботи.

Портрет шукача роботи в Україні

За результатами опитування найбільше шукачів – у віці від 35 до 44 років (35%). Друга за чисельністю група 45–54 роки (21%). На третьому місці українці 25–34 років (19%). Лише 7% пошукачів – молодь віком 18–24 роки, і всього 4% серед тих, хто шукає роботу у віці до 18 років.

Гендерний баланс майже рівний: 51% пошукачів чоловіки, 47% жінки. Ще 2% респондентів не захотіли вказувати свою стать.

Найбільше українців, що знаходяться у пошуку роботи в областях, де знаходяться великі міста, що є економічними центрами. Найбільша кількість українців шукають роботу у Дніпропетровській області (14%), далі Київська область (11%) та місто Київ (майже 10%). Високий рівень активності також в Одеській області (7%).

Щодо зміни роботи за останні 3 роки, то більшість українців (54%) залишились працювати у своїй сфері. Водночас 28% повністю змінили професію, ще 19% частково перейшли в інший напрям. Серед причин звільнення із попереднього місця роботи: 26% – зазначили про низьку зарплату, 12% втратили роботу через скорочення або ліквідацію компанії. Для 10% причиною став переїзд в інше місто чи країну, 9% зазначили, що раніше взагалі не були працевлаштовані, 7% звільнилися, бо умови праці не відповідали їхнім очікуванням.

Зауважимо, найбільше високооплачуваних вакансій у жовтні 2025 в Україні налічується у сфері будівництва, а також – виробництва та робітничих спеціальностей. У інших можна знайти пропозиції, де медіанні заробітні плати варіюються від 35 до 50 тис. грн.

Нагадаємо, середня заробітна плата в Україні сьогодні становить близько 26 тис. грн — приблизно $620 за поточним курсом. Однак ця цифра не завжди відображає реальний рівень доходів більшості українців, адже в офіційну статистику потрапляють і значно вищі виплати топменеджерів, держслужбовців та працівників ІТ-сфери. Однак представники влади наголошують, що фактичні доходи українців вищі за офіційні через значну частку тіньової економіки.