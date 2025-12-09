Кар’єрні амбіції жінок знижуються, корпоративна підтримка слабшає – дослідження

Професійні жінки дедалі рідше прагнуть просування по службі порівняно з чоловіками – така тенденція вперше зафіксована за 11 років спостережень. Про це йдеться у новому дослідженні, підготовленому LeanIn.org спільно з McKinsey & Co.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Згідно з даними звіту, бажання отримати підвищення висловили:

69% жінок початкового рівня (проти 80% чоловіків);

82% жінок середньої ланки (проти 86% чоловіків);

84% жінок на керівних посадах (проти 92% чоловіків).

Раніше жінки демонстрували рівень амбіцій, порівнянний із чоловіками.

На думку колишньої топменеджерки Meta та авторки книги «Lean In» Шеріл Сандберг, проблема не в зниженні амбіцій жінок, а у відсутності підтримки з боку роботодавців. Близько 20% компаній визнали, що не мають спеціальних програм для розвитку жіночої кар’єри — на тлі згортання ініціатив з різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).

Опитування охопило понад 9 500 працівників, а також інтерв’ю з HR-керівниками та дані 124 компаній із майже 3 млн працівників.

Дослідження також виявило, що:

жінки значно рідше мають кар’єрних спонсорів;

чоловіки приблизно вдвічі частіше мають кількох внутрішніх "захисників" у компаніях;

жінки частіше відчувають себе небезпечно, коли йдеться про ризик чи відкриту думку.

Підтримка гендерної різноманітності в компаніях скоротилася до 67% у 2025 році з пікових 88% у 2017 році. За останній рік понад 10% компаній згорнули або закрили програми наставництва, розвитку кар’єри та DEI.

У LeanIn попереджають: поєднання скорочення корпоративної підтримки та втоми жінок від нереформованих корпоративних систем може призвести до довгострокових негативних наслідків для бізнесу.

Додамо, уряд України планує зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків до 2030 року з 18,6% до 13,6%. Також Мінекономіки розробило новий сучасний "Трудовий кодекс", який забезпечить гнучкі умови працевлаштування для жінок. Кодекс передбачає розширення видів трудових договорів до восьми, зокрема легалізацію надомної, дистанційної та сезонної роботи.