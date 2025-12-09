- Категорія
Кар’єрні амбіції жінок знижуються, корпоративна підтримка слабшає – дослідження
Професійні жінки дедалі рідше прагнуть просування по службі порівняно з чоловіками – така тенденція вперше зафіксована за 11 років спостережень. Про це йдеться у новому дослідженні, підготовленому LeanIn.org спільно з McKinsey & Co.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.
Згідно з даними звіту, бажання отримати підвищення висловили:
- 69% жінок початкового рівня (проти 80% чоловіків);
- 82% жінок середньої ланки (проти 86% чоловіків);
- 84% жінок на керівних посадах (проти 92% чоловіків).
Раніше жінки демонстрували рівень амбіцій, порівнянний із чоловіками.
На думку колишньої топменеджерки Meta та авторки книги «Lean In» Шеріл Сандберг, проблема не в зниженні амбіцій жінок, а у відсутності підтримки з боку роботодавців. Близько 20% компаній визнали, що не мають спеціальних програм для розвитку жіночої кар’єри — на тлі згортання ініціатив з різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).
Опитування охопило понад 9 500 працівників, а також інтерв’ю з HR-керівниками та дані 124 компаній із майже 3 млн працівників.
Дослідження також виявило, що:
- жінки значно рідше мають кар’єрних спонсорів;
- чоловіки приблизно вдвічі частіше мають кількох внутрішніх "захисників" у компаніях;
- жінки частіше відчувають себе небезпечно, коли йдеться про ризик чи відкриту думку.
Підтримка гендерної різноманітності в компаніях скоротилася до 67% у 2025 році з пікових 88% у 2017 році. За останній рік понад 10% компаній згорнули або закрили програми наставництва, розвитку кар’єри та DEI.
У LeanIn попереджають: поєднання скорочення корпоративної підтримки та втоми жінок від нереформованих корпоративних систем може призвести до довгострокових негативних наслідків для бізнесу.
Додамо, уряд України планує зменшити розрив в оплаті праці жінок та чоловіків до 2030 року з 18,6% до 13,6%. Також Мінекономіки розробило новий сучасний "Трудовий кодекс", який забезпечить гнучкі умови працевлаштування для жінок. Кодекс передбачає розширення видів трудових договорів до восьми, зокрема легалізацію надомної, дистанційної та сезонної роботи.