Около 1,34 млн молодых женщин в Украине вне рынка труда: они не работают и не учатся

В Киеве презентовали исследование, посвященное так называемой группе NEET (not in education, employment or training) – молодым людям, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональные курсы. По результатам анализа, в Украине насчитывается около 1,34 миллиона молодых женщин в NEET-статусе. Это 35% женщин в возрасте 15-34 лет, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 11,8%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба занятости.

Критический возраст

Отмечается, что самым критическим периодом является возраст 20-24 года: именно в это время нехватка первого профессионального опыта и начало семейных обязанностей создают барьеры для трудоустройства. В возрасте 25–29 лет эти барьеры часто лишь усиливаются из-за материнства, вынужденного перемещения, инвалидности или проживания в сельских и прифронтовых общинах.

Исследование опровергает миф о нехватке квалификации: 70% женщин этой группы NEET имеют высшее или профессиональное образование. Основная причина незанятости — уход за детьми или родственниками — этим занимаются 75% опрошенных. Дополнительными факторами стали материнство, инвалидность, вынужденное перемещение и проживание в прифронтовых зонах.

Осведомленность и потенциал

Уровень знаний о государственной помощи остается низким: 39% женщин не знают о существующих программах, а 51% имеют только общую информацию. В то же время, 64% респонденток готовы к бесплатному обучению для дальнейшего трудоустройства.

"Мы продолжаем разрушать устаревший стереотип, что Государственная служба занятости - это лишь "биржа" для выплат пособия по безработице. На самом деле это сервис реальных возможностей, который помогает людям получить работу, пройти обучение или начать собственное дело", - подчеркнула директор службы занятости Юлия Жовтяк.

Статистика за 2025 год

Данные службы занятости демонстрируют положительную динамику за прошлый год:

количество обращений от женщин выросло на 7%;

спрос на профессиональное обучение увеличился на 33%;

количество трудоустроенных женщин выросло на 22%;

60% получателей микрогрантов "Собственное дело" - женщины.

Сегодня 80% всех клиентов Службы занятости составляют женщины. В связи с этим ведомство адаптирует сервисы для возвращающихся к работе после декретного отпуска и развивает дистанционные цифровые инструменты поиска работы.

Напомним, в первый месяц 2026 года Служба занятости предлагала клиентам более 1000 вакансий, где, кроме достойной заработной платы, работодатель обеспечивал жилье. До конца месяца таких предложений оставалось около 800.