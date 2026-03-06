Близько 1,34 млн молодих жінок в Україні поза ринком праці: вони не працюють і не вчаться

У Києві презентували дослідження присвячене так званій групі NEET (not in education, employment or training) – молодим людям, які не працюють, не навчаються і не проходять професійні курси. За результатами аналізу, в Україні налічується близько 1,34 мільйона молодих жінок у NEET-статусі. Це 35% жінок віком 15-34 років, тоді як серед чоловіків цей показник становить 11,8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба зайнятості.

Критичний вік

Зазначається, що найкритичнішим періодом є вік 20–24 роки: Саме в цей час брак першого професійного досвіду та початок сімейних обов’язків створюють бар’єри для працевлаштування. У віці 25–29 років ці бар’єри часто лише посилюються через материнство, вимушене переміщення, інвалідність або проживання у сільських і прифронтових громадах.

Дослідження спростовує міф про брак кваліфікації: 70% жінок цієї групи NEET мають вищу або фахову освіту. Основною причиною незайнятості є догляд за дітьми або родичами — цим займаються 75% опитаних. Додатковими факторами стали материнство, інвалідність, вимушене переміщення та проживання у прифронтових зонах.

Поінформованість та потенціал

Рівень знань про державну допомогу залишається низьким: 39% жінок не знають про існуючі програми, а 51% мають лише загальну інформацію. Водночас 64% респонденток готові до безкоштовного навчання для подальшого працевлаштування.

"Ми продовжуємо руйнувати застарілий стереотип, що Державна служба зайнятості – це лише "біржа" для виплат допомоги по безробіттю. Насправді це сервіс реальних можливостей, який допомагає людям отримати роботу, пройти навчання або започаткувати власну справу", — наголосила директорка служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Статистика за 2025 рік

Дані Служби зайнятості демонструють позитивну динаміку за минулий рік:

кількість звернень від жінок зросла на 7%;

попит на професійне навчання збільшився на 33%;

кількість працевлаштованих жінок зросла на 22%;

60% отримувачів мікрогрантів "Власна справа" — жінки.

Сьогодні 80% усіх клієнтів Служби зайнятості складають жінки. У зв'язку з цим відомство адаптує сервіси для тих, хто повертається до роботи після декретної відпустки, та розвиває дистанційні цифрові інструменти пошуку роботи.

Нагадаємо, у перший місяць 2026 року Служба зайнятості пропонувала клієнтам понад 1000 вакансій, де окрім достойної заробітної плати роботодавець забезпечував житло. До кінця місяця таких пропозицій залишалося майже 800.