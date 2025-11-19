61% нових ФОПів цьогоріч відкрили жінки: у яких сферах створюють бізнес

Понад 153 тисячі нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні. Це 61% від загальної кількості новостворених ФОПів цьогоріч. Найбільше бізнесів зареєстрували жінки у столиці, на Дніпропетровщині та Київщині. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 153 413 нових ФОПів зареєстрували жінки — це 61% від усіх нових реєстрацій. До порівняння, ще у 2021 році частка жінок складала 51%.

Географія жіночого підприємництва

За даними аналітиків, кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці — 20 286 ФОПів. Наслідують Дніпропетровщина з 15 129 реєстраціями, Київщина (11 846), Одещина (11 647) та Львівщина (11 274).

Найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів.

Найчастіше жінки створюють бізнес у сфері торгівлі, освіти та б’юті-індустрії

В "Опендатабот" констатують, що кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері роздрібної торгівлі — 49,7 тисячі. Популярніі також індивідуальні послуги (11,1 тис.), оптова торгівля (10,7 тис), освіта (10 тис.) і бізнеси у сфері харчування (8,8 тис.).

Водночас б’юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг — жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.

Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві.

Аналітики зазначають, що іноземки також активно реєструють ФОПи в Україні. Найбільше ФОПів зареєстрували громадянки Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49).

За даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Завдяки послідовній модернізації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП. За час роботу сервісу понад 900 тисяч українців відкрили ФОП онлайн.