Завдяки послідовній модернізації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вдалося повністю автоматизувати процеси реєстрації, внесення змін та закриття ФОП. За час роботb сервісу понад 900 тисяч українців відкрили ФОП онлайн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

Відомство нагадує, що послуги для ФОП реалізовані на порталі "Дія".

Тому українці можуть відкрити власну справу, змінити дані чи закрити ФОП без участі державного реєстратора — лише за кілька хвилин онлайн.

Загалом від початку роботи сервісу послугами скористався 1 686 531 громадянин, серед них:

913 546 — відкриття ФОП;

362 848 — внесення змін;

410 137 — закриття ФОП.

"Ми продовжуємо робити державні сервіси доступними для кожного. Відкриття, внесення змін або закриття власної справи сьогодні займає лише кілька хвилин — без черг, паперів та зайвих процедур. Це — приклад того, як цифрові технології вже сьогодні змінюють взаємодію громадян і держави", — зазначила заступниця міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха.

За даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.