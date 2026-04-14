Розвиток оборонного ШІ: Україна та Німеччина розпочинають обмін даними з поля бою

Україна та Німеччина розпочали офіційний обмін оборонними даними. Документ передбачає реалізацію спільних проєктів, спрямованих на аналіз ефективності німецького озброєння в бойових умовах та розвиток оборонного штучного інтелекту.

Відповідний меморандум підписали Міністр оборони України Михайло Федоров та Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. У події взяли участь президент Володимир Зеленський та федеральний канцлер Фрідріх Мерц. Це перша подібна угода України з іноземними партнерами.

Обмін даними та розвиток технологій ШІ

Основна увага домовленостей зосереджена на системах PzH 2000, RCH 155 та IRIS-T. Україна надає партнерам доступ до унікальної інформації з поля бою, що зберігається в системі DELTA та інших цифрових платформах.

Михайло Федоров зазначив: "Україна ділиться унікальними даними з поля бою, надаючи партнерам доступ до них для навчання й удосконалення AI-моделей та аналітичних рішень. Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу".

Така модель співпраці дозволяє партнерам вдосконалювати аналітичні рішення, а Україні — отримувати технологічну підтримку згідно з пріоритетами Плану війни. Також на стадії опрацювання перебуває ініціатива Володимира Зеленського щодо двосторонньої угоди у сфері безпілотних систем — "drone deal".

У Міноборони зазначили, що підписаний Меморандум масштабує взаємовигідну співпрацю, де бойовий досвід України стає основою для розвитку оборонних спроможностей обох країн.

Нагадаємо,14 квітня Україна та Німеччина підписали пакет оборонних угод на загальну суму 4 млрд євро. Кошти спрямують на зміцнення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем та та виробництво далекобійного озброєння.