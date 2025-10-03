- Категорія
Українська Delta стала основною системою управління на навчаннях НАТО
Українська бойова система Delta стала основною системою управління для об'єднаної команди країн-учасниць на навчаннях НАТО REPMUS 2025.
Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, за допомогою система Delta було скоординовано понад 100 безпілотних платформ — морських, підводних, наземних та повітряних.
Шмигаль розповів, що Україна вдруге поспіль долучилася до навчань НАТО REPMUS 2025 — найбільшого міжнародного заходу з відпрацювання застосування безпілотних систем у морських операціях.
Під час навчань українські військовослужбовці поділилися бойовим досвідом із партнерами.
"Delta підтвердила сумісність з найновішими стандартами Альянсу. А також, що українські технології не лише відповідають стандартам НАТО, а й формують нові підходи до ведення війни. Це — доказ нашої здатності швидко адаптовуватися до будь-яких бойових дій на морі, суші чи в повітрі", - наголосив Шмигаль.
Що таке система Delta
Delta — це комплекс військових рішень, який щодня допомагає знищувати ворожі об’єкти. До системи входять мобільний застосунок, військовий месенджер, захищений стрімінг з поля бою, цифрова карта, інструменти для планування операцій та інтеграція з іншими системами.
Завдяки розробці Центру інновацій Міноборони військові можуть планувати операції, обмінюватися інформацією про розташування противника у безпечному середовищі.
Система створена за стандартами НАТО і дозволяє в реальному часі обмінюватися даними з партнерами.
Оскільки Україна широко використовує безпілотники, Міноборони працює над їх інтеграцією в Delta, що дозволить ефективніше планувати застосування дронів залежно від типу цілей.
Нагадаємо, бойова система Delta успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам.