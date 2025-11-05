Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Наличный курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП онлайн

бизнесмен, ноутбук
Более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП автоматически / Freepik

Благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процесс регистрации, внесение изменений и закрытие ФЛП. За время работы сервиса более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Ведомство напоминает, что услуги для ФЛП реализованы на портале "Действие".

Поэтому украинцы могут открыть собственное дело, изменить данные или закрыть ФЛП без участия государственного регистратора — всего за несколько минут онлайн.

Всего с начала работы сервиса услугами воспользовались 1686531 граждан, среди них:

  • 913 546 - открытие ФЛП;
  • 362 848 - внесение изменений;
  • 410 137 - закрытие ФЛП.

"Мы продолжаем делать государственные сервисы доступными для каждого. Открытие, внесение изменений или закрытие собственного дела сегодня занимает всего несколько минут — без очередей, бумаг и лишних процедур. Это пример того, как цифровые технологии уже сегодня меняют взаимодействие граждан и государства", — отметила заместитель министра юстиции по цифровой трансформации Ольга Рябуха.

По данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.

Автор:
Светлана Манько