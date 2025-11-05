Благодаря последовательной модернизации Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований удалось полностью автоматизировать процесс регистрации, внесение изменений и закрытие ФЛП. За время работы сервиса более 900 тысяч украинцев открыли ФЛП онлайн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Ведомство напоминает, что услуги для ФЛП реализованы на портале "Действие".

Поэтому украинцы могут открыть собственное дело, изменить данные или закрыть ФЛП без участия государственного регистратора — всего за несколько минут онлайн.

Всего с начала работы сервиса услугами воспользовались 1686531 граждан, среди них:

913 546 - открытие ФЛП;

362 848 - внесение изменений;

410 137 - закрытие ФЛП.

"Мы продолжаем делать государственные сервисы доступными для каждого. Открытие, внесение изменений или закрытие собственного дела сегодня занимает всего несколько минут — без очередей, бумаг и лишних процедур. Это пример того, как цифровые технологии уже сегодня меняют взаимодействие граждан и государства", — отметила заместитель министра юстиции по цифровой трансформации Ольга Рябуха.

По данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.