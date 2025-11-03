Октябрь в IT: юридических лиц стало меньше, ФЛП – стало больше

В октябре 2025 года в IT-секторе Украины зарегистрировали 342 новых компании, что на 99 меньше, чем в сентябре. Новые IT-компании составляют примерно 10% всех субъектов, зарегистрированных в стране за месяц (3494).

Как информирует Delo.ua, об этом пишет DOU с данными системы YC.Market.

Новые IT-ФОП в октябре

Больше новых IT-компаний открыли в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, меньше всего — в Волынской, Ровенской, Житомирской и Донецкой областях.

При этом в сентябре закрылось 6 IT-компаний: 2 в Киеве, 2 в Черкасской области, по 1 в Волынской и Харьковской областях.

Зато ФЛП в IT стало больше: в октябре зарегистрировали 3338 ФЛП, что на 246 больше, чем в сентябре. Открытые ФЛП составляют 11,8% от всех новых ФЛПов (28 296). Закрытых ФЛП за месяц было 3262.

Как и в случае с компаниями, лидерами по количеству новых ФЛП остаются Киев, Львовская и Днепропетровская области, а меньше всего ФЛП открыли в Донецкой, Херсонской и Луганщине.

Данные свидетельствуют о том, что в IT-секторе наблюдается рост количества индивидуальных предпринимателей даже при уменьшении количества новых компаний, что может свидетельствовать о гибкости и переориентации бизнес-моделей в отрасли.

Добавим, в III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛП, тогда как закрыто — 8 074, что демонстрирует стабилизацию рынка после рекордной волны закрытий в начале года.