Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,89

--0,08

EUR

48,41

--0,10

Наличный курс:

USD

42,01

41,90

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Октябрь в IT: юридических лиц стало меньше, ФЛП – стало больше

IT
В октябре 2025 года в IT-секторе Украины зарегистрировали 342 новых компаний / Depositphotos

В октябре 2025 года в IT-секторе Украины зарегистрировали 342 новых компании, что на 99 меньше, чем в сентябре. Новые IT-компании составляют примерно 10% всех субъектов, зарегистрированных в стране за месяц (3494).

Как информирует Delo.ua, об этом пишет DOU с данными системы YC.Market.

Фото 2 — Октябрь в IT: юридических лиц стало меньше, ФЛП – стало больше

Новые IT-ФОП в октябре

Больше новых IT-компаний открыли в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, меньше всего — в Волынской, Ровенской, Житомирской и Донецкой областях.

При этом в сентябре закрылось 6 IT-компаний: 2 в Киеве, 2 в Черкасской области, по 1 в Волынской и Харьковской областях.

Фото 3 — Октябрь в IT: юридических лиц стало меньше, ФЛП – стало больше

Зато ФЛП в IT стало больше: в октябре зарегистрировали 3338 ФЛП, что на 246 больше, чем в сентябре. Открытые ФЛП составляют 11,8% от всех новых ФЛПов (28 296). Закрытых ФЛП за месяц было 3262.

Как и в случае с компаниями, лидерами по количеству новых ФЛП остаются Киев, Львовская и Днепропетровская области, а меньше всего ФЛП открыли в Донецкой, Херсонской и Луганщине.

Данные свидетельствуют о том, что в IT-секторе наблюдается рост количества индивидуальных предпринимателей даже при уменьшении количества новых компаний, что может свидетельствовать о гибкости и переориентации бизнес-моделей в отрасли.

Добавим, в III квартале 2025 года в Украине количество новых IT-ФЛП превысило количество закрытых. С июля по сентябрь открылось 9 575 ФЛП, тогда как закрыто — 8 074, что демонстрирует стабилизацию рынка после рекордной волны закрытий в начале года.

Автор:
Татьяна Гойденко