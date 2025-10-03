Более 225 тысяч новых предпринимателей появилось в Украине в 2025 году: сколько прекратили деятельность за девять месяцев

По данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабот".

Динамика предпринимательства

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом количество открытий почти не изменилось. После легкого затишья в начале года количество новых регистраций постепенно росло. Так, в январе зарегистрировали 21,4 тыс новых бизнесов, а в сентябре уже рекордные 29,6 тыс новых предпринимателей.

В то же время 213 293 ФЛП прекратили свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Аналитики отмечают, что более 45 тысяч закрывшихся в этом году ФЛП были открыты в 2024 году. В общей сложности на 15 тысяч больше бизнесов появилось в этом году, чем закрылось.

География и сфера деятельности

В "Опендатабот" отмечают, что больше новых ФЛП появилось в столице — 30,5 тысячи. Не отстают и Днепропетровщина (22,2 тысячи) и Львовщина (17,2 тысячи регистраций). Замыкают пятерку лидеров Киевщина (16,7 тысяч) и Одесщина (16,4 тысяч).

Чаще всего закрывались в Киеве (27,5 тысяч), на Днепропетровщине (19,1 тыс.), Харьковщине (17,7 тыс.) и Одесской (16,1 тысячи).

По данным аналитиков, традиционно самой популярной сферой среди вновь предпринимателей является торговля и розничная (29% от общего количества), и оптовая (8%). Следуют IT, рестораны и информационные услуги.

Закрываются ФЛП преимущественно в тех же сферах, где их больше всего открывали: торговля, IT и индивидуальные услуги.

Гендерный срез

В "Опендатаботе" отмечают, что 6 из 10 новых ФЛП в этом году открывают именно женщины. В Сумской области эта доля вообще превышает 63%. Женщины активно идут в услуги, образование, производство одежды и медицину. Мужчины же держатся за курьерскую доставку и логистику, строительство и ремонт техники.

Активно идут в частное предпринимательство и иностранцы: 1648 новых ФЛП открыли нерезиденты в этом году. Больше всего среди них граждан Азербайджана, России, Узбекистана, Молдовы и Армении.

Напомним, в первой половине 2025 г. предпринимательская активность в Украине продолжила восстанавливаться после потрясений предыдущих лет. Бизнес активно реагирует на новые рыночные сигналы: предприниматели не только возобновляют работу, но открывают новые компании в перспективных секторах.

Отметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛП и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.