Понад 225 тисяч нових підприємців з’явилось в Україні у 2025 році: скільки припинили діяльність

За даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Динаміка підприємництва

Зазначається, що порівняно з минулим роком, кількість відкриттів майже не змінилась. Після легкого затишшя на початку року кількість нових реєстрацій поступово зростала. Так, у січні зареєстрували 21,4 тис. нових бізнесів, а у вересні вже рекордні 29,6 тис. нових підприємців.

Водночас 213 293 ФОПи припинили свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період торік.

Аналітики зауважують, що понад 45 тисяч ФОПів, що закрились цьогоріч, були відкриті у 2024 році. Загалом на 15 тисяч більше бізнесів з’явилось цьогоріч, ніж закрилось.

Географія та сфера діяльності

В "Опендатабот" зазначають, що найбільше нових ФОПів з’явилося у столиці — 30,5 тисячі. Не пасуть задніх і Дніпропетровщина (22,2 тисячі) та Львівщина (17,2 тисячі реєстрацій). Замикають п’ятірку лідерів Київщина (16,7 тисячі) й Одещина (16,4 тисячі).

Найчастіше закривалися у Києві (27,5 тисячі), на Дніпропетровщині (19,1 тис.), Харківщині(17,7 тис.) та Одещині (16,1 тисячі).

За даними аналітиків, традиційно найпопулярнішою сферою серед новостворених підприємців є торгівля — і роздрібна (29% від загальної кількості), і оптова (8%). Наслідують IT, ресторани та інформаційні послуги.

Закриваються ж ФОПи переважно у тих самих сферах, де їх найбільше відкривали: торгівля, IT та індивідуальні послуги.

Гендерний зріз

В "Опендатабот" наголошують, що 6 із 10 нових ФОПів цьогоріч відкривають саме жінки. У Сумській області ця частка взагалі перевищує 63%. Жінки активно йдуть у послуги, освіту, виробництво одягу та медицину. Чоловіки ж тримаються за кур’єрську доставку та логістику, будівництво й ремонт техніки.

Активно йдуть у приватне підприємництво й іноземці: 1 648 нових ФОПів відкрили нерезиденти цьогоріч. Найбільше серед них — громадян Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року підприємницька активність в Україні продовжила відновлюватися після потрясінь попередніх років. Бізнес активно реагує на нові ринкові сигнали: підприємці не лише відновлюють роботу, а й відкривають нові компанії у перспективних секторах.

Зауважимо, українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.