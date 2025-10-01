Більше не зобов’язані сплачувати ЄСВ: ФОПи та самозайняті отримали спрощену пільгу

З 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові правила сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Головне спрощення полягає в тому, що для звільнення від обов’язкової сплати ЄСВ більше не потрібно мати основне місце роботи. Це зменшує бюрократичні бар’єри та полегшує адміністрування для великої кількості підприємців.

Тепер ФОПи та самозайняті особи можуть не сплачувати ЄСВ за себе, якщо виконуються дві умови:

роботодавець (зокрема, резидент "Дія Сіті") вже сплатив ЄСВ за працівника;

сума сплаченого внеску відповідає мінімальному страховому внеску.

У разі, якщо роботодавець сплатив менше, ніж встановлений мінімум, ФОП чи інша самозайнята особа повинні самостійно визначити базу нарахування та доплатити ЄСВ.

Для ФОПів на єдиному податку ця процедура є обов’язковою.

Для інших самозайнятих осіб — сплата обов’язкова лише за наявності чистого доходу. Якщо доходу немає, внесок можна сплачувати за бажанням.

У податковій також нагадують, що база для нарахування не може перевищувати максимальну величину, встановлену законом. Також сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Запроваджені зміни роблять сплату ЄСВ більш гнучкою та прозорою, дозволяють підприємцям економити час та уникати зайвої бюрократії, водночас зберігаючи соціальні гарантії.

