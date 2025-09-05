Єдиний внесок зріс на 22%: у бюджет надійшло понад 423 мільярди гривень

З початку 2025 року платники податків перерахували 423,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 22,3 %, або на 77,2 млрд грн більше за відповідний показник минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Для порівняння, за 8 місяців 2024 року ця сума становила 346,3 млрд грн.

В ДПС нагадали, що роботодавці, в яких працюють особи з інвалідністю, сплачують ЄСВ за пільговими ставками:

8,41 % – звичайний роботодавець, який працевлаштовує осіб з інвалідністю,

5,5 % – якщо кількість працівників з інвалідністю становить не менше 50 % від загальної чисельності, а фонд оплати їхньої праці – не менше 25 % витрат на оплату праці,

5,3 % – для підприємств і організацій УТОГ та УТОС, якщо виконуються умови попереднього пункту.

Крім того, від сплати ЄСВ за себе звільняються фізичні особи-підприємці (ФОП) з інвалідністю, особи, які ведуть незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу.

Варто зазначити, що за перші шість місяців 2025 року надходження єдиного внеску перевищили 314,6 млрд грн. Це на 22,8% (майже 58,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зібрано 256,1 млрд грн.