Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Єдиний внесок зріс на 22%: у бюджет надійшло понад 423 мільярди гривень

ФГВФО, активи, банк
В Україні зросли надходження від ЄСВ на 22%

З початку 2025 року платники податків перерахували 423,5 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 22,3 %, або на 77,2 млрд грн більше за відповідний показник минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ДПС.

  Для порівняння, за 8 місяців 2024 року ця сума становила 346,3 млрд грн.  

В ДПС нагадали, що роботодавці, в яких працюють особи з інвалідністю, сплачують ЄСВ за пільговими ставками:

  • 8,41 % – звичайний роботодавець, який працевлаштовує осіб з інвалідністю, 
  • 5,5 % – якщо кількість працівників з інвалідністю становить не менше 50 % від загальної чисельності, а фонд оплати їхньої праці – не менше 25 % витрат на оплату праці,
  • 5,3 % – для підприємств і організацій УТОГ та УТОС, якщо виконуються умови попереднього пункту.

Крім того, від сплати ЄСВ за себе звільняються фізичні особи-підприємці (ФОП)  з інвалідністю, особи, які ведуть незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або соціальну допомогу.  

Варто зазначити, що за перші шість місяців 2025 року надходження єдиного внеску перевищили 314,6 млрд грн. Це на 22,8% (майже 58,5 млрд грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було зібрано 256,1 млрд грн.

Автор:
Тетяна Бесараб