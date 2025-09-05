Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Наличный курс:

USD

41,30

41,25

EUR

48,44

48,25

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Единый взнос вырос на 22%: в бюджет поступило более 423 миллиарда гривен

ФГВФЛ, активы, банк
В Украине выросли поступления от ЕСВ на 22%

С начала 2025 года налогоплательщики перечислили 423,5 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 22,3%, или на 77,2 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Для сравнения, за 8 месяцев 2024 года эта сумма составила 346,3 млрд. грн.

В ГНС напомнили, что работодатели, у которых работают лица с инвалидностью, платят ЕСВ по льготным ставкам:

  • 8,41 % – обычный работодатель, трудоустраивающий лиц с инвалидностью,
  • 5,5 % – если количество работников с инвалидностью составляет не менее 50 % от общей численности, а фонд оплаты их труда – не менее 25 % расходов на оплату труда,
  • 5,3% – для предприятий и организаций УТОГ и УТОС, если выполняются условия предыдущего пункта.

Кроме того, от уплаты ЕСВ освобождаются за себя физические лица-предприниматели (ФЛП) с инвалидностью, лица, ведущие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств, если они имеют статус лица с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь.

Следует отметить, что за первые шесть месяцев 2025 года поступления единого взноса превысили 314,6 млрд. грн. Это на 22,8% (около 58,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 256,1 млрд грн.

Автор:
Татьяна Бессараб