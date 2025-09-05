Единый взнос вырос на 22%: в бюджет поступило более 423 миллиарда гривен

С начала 2025 года налогоплательщики перечислили 423,5 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 22,3%, или на 77,2 млрд грн больше соответствующего показателя прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Для сравнения, за 8 месяцев 2024 года эта сумма составила 346,3 млрд. грн.

В ГНС напомнили, что работодатели, у которых работают лица с инвалидностью, платят ЕСВ по льготным ставкам:

8,41 % – обычный работодатель, трудоустраивающий лиц с инвалидностью,

5,5 % – если количество работников с инвалидностью составляет не менее 50 % от общей численности, а фонд оплаты их труда – не менее 25 % расходов на оплату труда,

5,3% – для предприятий и организаций УТОГ и УТОС, если выполняются условия предыдущего пункта.

Кроме того, от уплаты ЕСВ освобождаются за себя физические лица-предприниматели (ФЛП) с инвалидностью, лица, ведущие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств, если они имеют статус лица с инвалидностью и получают пенсию или социальную помощь.

Следует отметить, что за первые шесть месяцев 2025 года поступления единого взноса превысили 314,6 млрд. грн. Это на 22,8% (около 58,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 256,1 млрд грн.