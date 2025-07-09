Единый взнос вырос более чем на 22%: украинцы уплатили более 314,6 млрд грн за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года поступления единого взноса превысили 314,6 млрд грн. Это на 22,8% (почти 58,5 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 256,1 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

Единый вклад – основной источник наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи гражданам.

Он автоматически распределяется Государственной казначейской службой по видам общеобязательного государственного социального страхования.

В ГНС напомнили, что с 1 января 2025 физические лица – предприниматели на упрощенной и общей системах налогообложения, а также самозанятые лица платят единый взнос за себя в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

Кто освобождается от уплаты единого социального взноса:

зарегистрированные на временно оккупированных территориях (в соответствии с п. 93 раздела VIII Закона №2464),

наемные работники, за которых единый взнос уплачивает работодатель,

пенсионеры,

лица с инвалидностью, получающие пенсию или социальную помощь,

мобилизованные (на весь период службы, при предоставлении подтверждающих документов),

в общей системе без дохода.

Напомним, за январь-апрель 2025 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 856,3 млрд. гривен. Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в пенсионное и социальное страхование за январь-апрель 2025 составили 202,9 млрд грн, из них в апреле — 54,9 млрд грн.